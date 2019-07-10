Ever Banega transferinde son dakika gelişmesi! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da bu unvanını korumak isteyen Galatasaray'da gündemdeki bir numaralı isim olan Ever Banega transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istedi ancak Sevilla'nın ayrılmasına izin vermediği Arjantinli futbolcunun geleceği belli oldu. İşte detaylar...

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





