HaberlerGaleriEver Banega transferinde son dakika gelişmesi! Galatasaray...
Ever Banega transferinde son dakika gelişmesi! Galatasaray...
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da bu unvanını korumak isteyen Galatasaray'da gündemdeki bir numaralı isim olan Ever Banega transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istedi ancak Sevilla'nın ayrılmasına izin vermediği Arjantinli futbolcunun geleceği belli oldu. İşte detaylar...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarına çifte şampiyonluk yaşatan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, orta saha ve forvet bölgelerine de takviye yapmak istiyor.
Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen Cimbom'un transfer gündeminde en tepede yer alan isim Sevilla forması giyen Arjantinli orta saha Ever Banega...
Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosuna görmek istediği yıldız futbolcu ile ilgili sarı-kırmızılıları üzen gelişmeler yaşandı.
DHA'nın haberine göre; Galatasaray'ın transfer döneminin başından bu yana kadrosuna katmak istediği Ever Banega için Sevilla olumsuz yanıt verdi.