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Eski yıldızından G.Saray'a mesaj! "Boş kağıda imza atarım"
Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Semih Kaya ile sözleşme yenilemeyeceklerini açıklamıştı. İsmi sıkça Galatasaray ile anılan Kaya, "Boş kağıda imza atarım" diyerek eski kulübüne transfer mesajı gönderdi.
13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:43
Güncelleme: 13.05.2020 15:43
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Christian Luyindama'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında stoper transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da Semih Kaya ismi de gündeme gelmişti.
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Çekya ekibi Sparta Prag'da giyen 29 yaşındaki futbolcunun, altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edilmişti ancak görüşmeler resmiyete dökülmedi ve Kaya, kulübünde kaldı.
ROSICKY AYRILIĞI AÇIKLADI!
Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Galatasaray cephesine müjdeli haberi verdi.
Katıldığı bir televizyon programında sözleşmesi bitecek birçok oyuncuya veda edeceklerini duyuran Rosicky, "Birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor ve büyük değişiklikler olacak" dedi.
SEMİH KAYA'DAN MESAJ!
Ajansspor'un haberine göre; Çekya ekibiyle sezon sonu yollarını ayıracak olan Semih Kaya, Galatasaray'a bir mesaj yollayarak para konusunu hiç konuşmayacağını vurguladı.