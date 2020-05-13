Eski yıldızından G.Saray'a mesaj! 'Boş kağıda imza atarım' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Eski yıldızından G.Saray'a mesaj! "Boş kağıda imza atarım"

Eski yıldızından G.Saray'a mesaj! "Boş kağıda imza atarım"

Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Semih Kaya ile sözleşme yenilemeyeceklerini açıklamıştı. İsmi sıkça Galatasaray ile anılan Kaya, "Boş kağıda imza atarım" diyerek eski kulübüne transfer mesajı gönderdi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:43 Güncelleme: 13.05.2020 15:43
Eski yıldızından G.Saray'a mesaj! Boş kağıda imza atarım

Christian Luyindama'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında stoper transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da Semih Kaya ismi de gündeme gelmişti.

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Eski yıldızından G.Saray'a mesaj! Boş kağıda imza atarım

Çekya ekibi Sparta Prag'da giyen 29 yaşındaki futbolcunun, altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edilmişti ancak görüşmeler resmiyete dökülmedi ve Kaya, kulübünde kaldı.

Eski yıldızından G.Saray'a mesaj! Boş kağıda imza atarım

ROSICKY AYRILIĞI AÇIKLADI!

Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Galatasaray cephesine müjdeli haberi verdi.

Eski yıldızından G.Saray'a mesaj! Boş kağıda imza atarım

Katıldığı bir televizyon programında sözleşmesi bitecek birçok oyuncuya veda edeceklerini duyuran Rosicky, "Birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor ve büyük değişiklikler olacak" dedi.

Eski yıldızından G.Saray'a mesaj! Boş kağıda imza atarım

SEMİH KAYA'DAN MESAJ!

Ajansspor'un haberine göre; Çekya ekibiyle sezon sonu yollarını ayıracak olan Semih Kaya, Galatasaray'a bir mesaj yollayarak para konusunu hiç konuşmayacağını vurguladı.

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