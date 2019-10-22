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Eski Fenerbahçeli'den şok sözler! 'Galatasaray'ın stadı Bernabeu'dan korkutucu'
Sezon başında Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Carlos Kameni Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi. Kamerunlu file bekçisi Fenerbahçe - Galatasaray derbisine de değinirken sarı-kırmızılı takımın stadındaki atmosfer ile alakalı çarpıcı ifadeler kullandı.
22 Ekim 2019 Salı 20:23
Güncelleme: 22.10.2019 20:23
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2017-18 sezonu öncesi Malaga'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2019-20 sezonu öncesi sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan 35 yaşındaki file bekçisi Carlos Kameni, Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
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Espanyol ve Malaga formalarını giyerek İspanyol futbolunu; Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonla da Galatasaray'ı yakından tanıma fırsatı edinen Kameni, 2017-18'de forma giydiği derbiyi şöyle hatırlıyor: "Benim ilk Galatasaray-Fenerbahçe derbimdi ve muhteşemdi.
Hafta boyunca muazzam bir beklenti vardı, bütün şehir felç olmuştu adeta. Galatasaray TT Stadyumu çok baskı hissettiğiniz bir yerdir."
Malaga - Sevilla ve Espanyol - Barcelona gibi rekabetlerin de içinde bulunan Kameni, Galatasaray - Fenerbahçederbilerinin bunlarla kıyaslanamayacağını ifade etti:
"Galatasaray - Fenerbahçederbileri onlarla kıyaslanamaz. Bu daha çok Boca Juniors - RiverPlate gibi, ölümcül bir derbi adeta. Bu derbiyi kazanan asla ölmez ve çok güçlüdür."