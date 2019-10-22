Eski Fenerbahçeli'den şok sözler! 'Galatasaray'ın stadı Bernabeu'dan korkutucu' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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Eski Fenerbahçeli'den şok sözler! 'Galatasaray'ın stadı Bernabeu'dan korkutucu'

Sezon başında Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Carlos Kameni Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi. Kamerunlu file bekçisi Fenerbahçe - Galatasaray derbisine de değinirken sarı-kırmızılı takımın stadındaki atmosfer ile alakalı çarpıcı ifadeler kullandı.
22 Ekim 2019 Salı 20:23 Güncelleme: 22.10.2019 20:23
Eski Fenerbahçeli'den şok sözler! 'Galatasaray'ın stadı Bernabeu'dan korkutucu'

2017-18 sezonu öncesi Malaga'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2019-20 sezonu öncesi sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan 35 yaşındaki file bekçisi Carlos Kameni, Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

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Eski Fenerbahçeli'den şok sözler! 'Galatasaray'ın stadı Bernabeu'dan korkutucu'

Espanyol ve Malaga formalarını giyerek İspanyol futbolunu; Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonla da Galatasaray'ı yakından tanıma fırsatı edinen Kameni, 2017-18'de forma giydiği derbiyi şöyle hatırlıyor: "Benim ilk Galatasaray-Fenerbahçe derbimdi ve muhteşemdi.

Eski Fenerbahçeli'den şok sözler! 'Galatasaray'ın stadı Bernabeu'dan korkutucu'

Hafta boyunca muazzam bir beklenti vardı, bütün şehir felç olmuştu adeta. Galatasaray TT Stadyumu çok baskı hissettiğiniz bir yerdir."

Eski Fenerbahçeli'den şok sözler! 'Galatasaray'ın stadı Bernabeu'dan korkutucu'

Malaga - Sevilla ve Espanyol - Barcelona gibi rekabetlerin de içinde bulunan Kameni, Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinin bunlarla kıyaslanamayacağını ifade etti:

Eski Fenerbahçeli'den şok sözler! 'Galatasaray'ın stadı Bernabeu'dan korkutucu'

"Galatasaray - Fenerbahçe derbileri onlarla kıyaslanamaz. Bu daha çok Boca Juniors - River Plate gibi, ölümcül bir derbi adeta. Bu derbiyi kazanan asla ölmez ve çok güçlüdür."

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