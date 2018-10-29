Flaş yorum! O futbolcu G.Sarayda oynayamaz! - Galeri - Fotomaç
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Flaş yorum! "O futbolcu G.Saray'da oynayamaz!"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
29 Ekim 2018 Pazartesi, 09:44:00
Güncelleme: 10:00:55
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
SİNAN PİKNİK OYUNCUSU
Sinan Gümüş piknik oyuncusu, mangal oyuncusu, rahat. Galatasaray'ın oyuncusu değil Sinan.
GAMSIZLAR! BİR DAHA OYNAMASIN
Rahat Galatasaraylı futbolcular, gamsızlar. Eksik olabilirsin ama sen çık öyle bir mücadele et, oynamayan adam bir daha oynamasın.
BÖYLE REZİLLİK OLDUĞU ZAMAN TERİM...
Nasıl iyi olduğu zaman Fatih Terim, böyle rezillik olduğu zaman da Fatih Terim, bu kadar basit.
İSTEK VE HIRS YOK
Sahadaki futbolcular bir şey oynamıyor. Eksik varken, çıkanların şevkle oynaması gerekiyor. Şu an oynayanlar öylesine oynuyor. İstek ve hırs yok.