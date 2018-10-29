Flaş yorum! O futbolcu G.Sarayda oynayamaz! - Galeri - Fotomaç
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Flaş yorum! "O futbolcu G.Saray'da oynayamaz!"

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
    29 Ekim 2018 Pazartesi, 09:44:00 Güncelleme: 10:00:55
    Flaş yorum! O futbolcu G.Sarayda oynayamaz!

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Flaş yorum! O futbolcu G.Sarayda oynayamaz!

    SİNAN PİKNİK OYUNCUSU

    Sinan Gümüş piknik oyuncusu, mangal oyuncusu, rahat. Galatasaray'ın oyuncusu değil Sinan.

    Flaş yorum! O futbolcu G.Sarayda oynayamaz!

    GAMSIZLAR! BİR DAHA OYNAMASIN

    Rahat Galatasaraylı futbolcular, gamsızlar. Eksik olabilirsin ama sen çık öyle bir mücadele et, oynamayan adam bir daha oynamasın.

    Flaş yorum! O futbolcu G.Sarayda oynayamaz!

    BÖYLE REZİLLİK OLDUĞU ZAMAN TERİM...

    Nasıl iyi olduğu zaman Fatih Terim, böyle rezillik olduğu zaman da Fatih Terim, bu kadar basit.

    Flaş yorum! O futbolcu G.Sarayda oynayamaz!

    İSTEK VE HIRS YOK

    Sahadaki futbolcular bir şey oynamıyor. Eksik varken, çıkanların şevkle oynaması gerekiyor. Şu an oynayanlar öylesine oynuyor. İstek ve hırs yok.

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