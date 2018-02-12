Erman Toroğlu: Gomis'in diğerlerinden farkı...

Gomis, şehitlerimiz için tweet atıyor. İçimizde ise alakalı yolardan şehitlerimize söylediğim sözler için RTÜK kardeşlerim bana ceza veriyolar. O RTÜK kardeşlerimin gözlerinden öperim. Kaç tane şehit verdik bak RTÜK kardeşlerim.Bir yakınınız şehit olsa benim o söylediğim kelimeyi ne yapardınız acaba? Helal olsun mu derdiniz yoksa lanet olsun mu derdiniz RTÜK'teki kardeşlerim. Yoksa ikili mi oynuyorsunuz RTÜK kardeşlerim? Yok böyle hikaye.