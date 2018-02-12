Erman Toroğlu: Gomis'in diğerlerinden farkı...
Gomis'in olayı şu. İnanılmaz derecede iş ahlakı olan biri. Bir defa gördüm Gomis'i tanıştım. Adamın vücut dili şekli... Ahlaklı bir adam. Profesyonel bir adam. Sağı solu oynayan bir adam değil. Spor ahlakı olan birisi bu çok önemli. Adamları alırsan takımı bir yere getirirsin. Alt yapıdaki çocukların baktığı zaman örnek alacağı bir karakter.
Gomis, şehitlerimiz için tweet atıyor. İçimizde ise alakalı yolardan şehitlerimize söylediğim sözler için RTÜK kardeşlerim bana ceza veriyolar. O RTÜK kardeşlerimin gözlerinden öperim. Kaç tane şehit verdik bak RTÜK kardeşlerim.Bir yakınınız şehit olsa benim o söylediğim kelimeyi ne yapardınız acaba? Helal olsun mu derdiniz yoksa lanet olsun mu derdiniz RTÜK'teki kardeşlerim. Yoksa ikili mi oynuyorsunuz RTÜK kardeşlerim? Yok böyle hikaye.
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