Eren Derdiyokun performansı tepki alıyor - Galeri - Fotomaç
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Eren Derdiyok'un performansı tepki alıyor

Galatasaray'da Gomis'in ayrılmasıyla takımın bir numaralı forveti olan Eren Derdiyok, özellikle son maçlarda kaçırdığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kaldı.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 13:09:05
Eren Derdiyokun performansı tepki alıyor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynadığı son maçta kaçırdığı gollerle taraftarın tepkisini çeken Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı takımda bekleneni veremiyor.

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Eren Derdiyokun performansı tepki alıyor

Kasımpaşa'dan 2016-2017 sezonu öncesinde 4 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Türk asıllı İsviçreli futbolcu, üçüncü sezonunu geçirdiği Galatasaray'da istenilen performansı ortaya koyamıyor.

Eren Derdiyokun performansı tepki alıyor

Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar çıktığı 82 resmi maçta 24 gol atabildi.

Eren Derdiyokun performansı tepki alıyor

Galatasaray'daki ilk sezonunda 38 karşılaşmada 12 kez ağları havalandıran Eren Derdiyok, geçen sezon 28 müsabakada 4 gol, bu sezon da 16 maçta 8 gol kaydetti.

Eren Derdiyokun performansı tepki alıyor

GOMIS'İN YERİNİ DOLDURAMADI

Eren Derdiyok, Galatasaray'ın sezon başında Suudi Arabistan'ın El Hilal ekibine satttığı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in yerini dolduramadı.

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