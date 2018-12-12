Eren Derdiyokun performansı tepki alıyor

Galatasaray'da Gomis'in ayrılmasıyla takımın bir numaralı forveti olan Eren Derdiyok, özellikle son maçlarda kaçırdığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kaldı.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 13:09:05
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynadığı son maçta kaçırdığı gollerle taraftarın tepkisini çeken Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı takımda bekleneni veremiyor.
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Kasımpaşa'dan 2016-2017 sezonu öncesinde 4 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Türk asıllı İsviçreli futbolcu, üçüncü sezonunu geçirdiği Galatasaray'da istenilen performansı ortaya koyamıyor.
Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar çıktığı 82 resmi maçta 24 gol atabildi.
Galatasaray'daki ilk sezonunda 38 karşılaşmada 12 kez ağları havalandıran Eren Derdiyok, geçen sezon 28 müsabakada 4 gol, bu sezon da 16 maçta 8 gol kaydetti.
GOMIS'İN YERİNİ DOLDURAMADI
Eren Derdiyok, Galatasaray'ın sezon başında Suudi Arabistan'ın El Hilal ekibine satttığı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in yerini dolduramadı.