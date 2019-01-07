Eren Derdiyoktan Galatasaray yönetimini şoke eden hamle! - Galeri - Fotomaç
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Eren Derdiyok'tan Galatasaray yönetimini şoke eden hamle!
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'tan sarı kırmızılı yönetimi şoke eden bir hamle geldi.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 08:22:46
Güncelleme: 08:26:31
Teknik Direktör Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok ile hafta içinde yolları ayırmak için önemli bir görüşme yapılacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tecrübeli oyuncunun, Galatasaray'dan yaklaşık 1.4 milyon Euro alacağı olduğu belirtiliyor.
Sarı-kırmızılılar, 6 aylık sözleşmesi kalan Eren Derdiyok'u alacaklarına karşılık yolları ayırıp bonservisini vermeyi teklif edecek.
TFF'YE ŞİKAYET ETTİ
Galatasaray'da sezonun ilk yarısında bekleneni veremeyen ve devre arasında Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok, sarı kırmızılı camiayı TFF'ye şikayet etti.
EREN DERDİYOK'UN NİYETİ YOK
Eren Derdiyok'un 1.4 milyon Euro'sunu bırakmaya niyeti olmadığı ve "Gerekirse sezon sonuna kadar forma giymem" dediği öğrenildi.