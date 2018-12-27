Eren Derdiyoktan flaş açıklama!

Galatasaray'ın Eren Derdiyok'la yollarını ayıracağı iddia edildi. Golcü futbolcu konuyla ilgili Skorer'e özel bir açıklama yaptı.
27 Aralık 2018 Perşembe, 19:13:13
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Galatasaray'da Fatih Terim'in, Serdar Aziz'in ardından Eren Derdiyok'u da kamp kadrosuna almadığı iddia edildi.
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Golcü futbolcu Skorer'e yaptığı açıklamada, "Yurt dışında tatildeyim. Haberim yok.. Kampa geleceğim. Teklifleri gazetelerden okuyorum. Bana bir şey söylenmedi." ifadelerini kullandı.
İddia: Eren'le yollar ayrılacak
Galatasaray'ın Eren Derdiyok'la yollarını ayıracağı iddia edilirken konuyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.
30 yaşındaki forvet sezonun ilk yarısında 7 gol, 1 asistle oynadı.
Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in Sivasspor maçında mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen Serdar Aziz'in bu tavrından çok rahatsız olduğu ve bu nedenle takımda istemediği ileri sürülmüştü.