Eren Derdiyoktan flaş açıklama! - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Eren Derdiyok'tan flaş açıklama!

Galatasaray'ın Eren Derdiyok'la yollarını ayıracağı iddia edildi. Golcü futbolcu konuyla ilgili Skorer'e özel bir açıklama yaptı.

27 Aralık 2018 Perşembe, 19:13:13
Eren Derdiyoktan flaş açıklama!

Galatasaray'da Fatih Terim'in, Serdar Aziz'in ardından Eren Derdiyok'u da kamp kadrosuna almadığı iddia edildi.

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Eren Derdiyoktan flaş açıklama!

Golcü futbolcu Skorer'e yaptığı açıklamada, "Yurt dışında tatildeyim. Haberim yok.. Kampa geleceğim. Teklifleri gazetelerden okuyorum. Bana bir şey söylenmedi." ifadelerini kullandı.

Eren Derdiyoktan flaş açıklama!

İddia: Eren'le yollar ayrılacak

Galatasaray'ın Eren Derdiyok'la yollarını ayıracağı iddia edilirken konuyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

Eren Derdiyoktan flaş açıklama!

30 yaşındaki forvet sezonun ilk yarısında 7 gol, 1 asistle oynadı.

Eren Derdiyoktan flaş açıklama!

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in Sivasspor maçında mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen Serdar Aziz'in bu tavrından çok rahatsız olduğu ve bu nedenle takımda istemediği ileri sürülmüştü.

Eren Derdiyoktan flaş açıklama!
Eren Derdiyoktan flaş açıklama!
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