Emre Taşdemir Aslan oluyor! Fatih Terimin tek endişesi... - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Emre Taşdemir Aslan oluyor! Fatih Terim'in tek endişesi...

Bursaspor'la sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir'in yolu, kendisini Milli Takıma kazandıran Fatih Terim ile yeniden kesişiyor.

6 Ocak 2019 Pazar, 12:31:35 Güncelleme: 12:44:24
Emre Taşdemir Aslan oluyor! Fatih Terimin tek endişesi...

Galatasaray, ara transfer döneminde ilk imzayı Emre Taşdemir'e attırmak üzere… Dün başlayan Asya Kupası'nda mücadele eden Nagatomo'nun Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk üç maçı kaçırma ihtimali ve Akhisarspor'dan transfer edilen Ömer Bayram'ın beklenen performansı vermemesi nedeniyle sol bek transferini de gündemine alan Cimbom, Bursaspor'la sözleşmesini fesheden Emre Taşdemir'le prensip anlaşmasına vardı.

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Emre Taşdemir Aslan oluyor! Fatih Terimin tek endişesi...

23 yaşındaki genç oyuncunun, sarı-kırmızılı takıma imza atmasının önündeki tek engel, sıkça sakatlık problemi yaşaması…

Emre Taşdemir Aslan oluyor! Fatih Terimin tek endişesi...

GEÇTİĞİMİZ ÜÇ SEZON TOPLAM 13 MAÇTA FORMA GİYDİ

Son üç sezonda sadece 13 maçta forma giyebilen Emre, kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek.

Emre Taşdemir Aslan oluyor! Fatih Terimin tek endişesi...

Sabah'ta yer alan habere göre; Kontrollerde herhangi bir olumsuz sonuç çıkmazsa resmi mukavele yapılacak. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Fatih Terim, Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde, ilk kez ay-yıldızlı formayı verdiği Emre ile Galatasaray'da yeniden buluşacak.

Emre Taşdemir Aslan oluyor! Fatih Terimin tek endişesi...

Bursaspor, Emre Taşdemir'in mukavelesini uzatmak istemiş ancak genç oyuncu yeşil-beyazlıların ısrarlı tekliflerine olumsuz yanıt verince taraflar, karşılıklı fesih yolunu tercih etmişti.

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