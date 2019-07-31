Emre Mor'un Galatasaray'a maliyeti şaşırttı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Emre Mor'un Galatasaray'a maliyeti şaşırttı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray Emre Mor bombasını patlattı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. Kiralama ücreti ödemeden transferi sonlandırmak isteyen Cimbom'un planları tutmadı. İşte emre için ödenecek miktar...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22 Güncelleme: 31.07.2019 11:24
Emre Mor'un Galatasaray'a maliyeti şaşırttı

Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor.

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Emre Mor'un Galatasaray'a maliyeti şaşırttı

Sarı-kırmızılı yönetim Fatih Terim'in isteği üzerine transferleri bir bir bitiriyor.

Emre Mor'un Galatasaray'a maliyeti şaşırttı

Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Cimbom, son olarak Emre Mor transferi için İspanya La Liga ekibi Celta Vigo ile anlaşma sağladı.

Emre Mor'un Galatasaray'a maliyeti şaşırttı

Transferi kiralama ücreti ödemeden kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, istediği sonuca ulaşamadı.

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Emre Mor'un Galatasaray'a maliyeti şaşırttı

Sarı-kırmızılılar Emre Mor için Celta Vigo'ya kiralama ücreti ödeyecek.

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