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Emre Mor'un Galatasaray'a maliyeti şaşırttı
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray Emre Mor bombasını patlattı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. Kiralama ücreti ödemeden transferi sonlandırmak isteyen Cimbom'un planları tutmadı. İşte emre için ödenecek miktar...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22 Güncelleme: 31.07.2019 11:24
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Transferi kiralama ücreti ödemeden kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, istediği sonuca ulaşamadı.
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