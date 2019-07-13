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Emre Mor'dan Galatasaray'a garanti!
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyip 23'üncü kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da Emre Mor gelişmesi yaşanıyor. Genç yeteneği avukatıyla beraber İstanbul'a getirten Galatasaray, sözleşme konusunda Emre ile her konuda anlaşmaya varırken WBD Menajerlik şirketinin araya girmesi tüm transfer planını bozmuştu. Emre Mor bu gelişmelerin ardından harekete geçti. İşte ayrıntılar...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:29
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Bu gelişmelerin ardından genç yıldız harekete geçti. İşte detaylar...
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