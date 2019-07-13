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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Emre Mor'dan Galatasaray'a garanti!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyip 23'üncü kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da Emre Mor gelişmesi yaşanıyor. Genç yeteneği avukatıyla beraber İstanbul'a getirten Galatasaray, sözleşme konusunda Emre ile her konuda anlaşmaya varırken WBD Menajerlik şirketinin araya girmesi tüm transfer planını bozmuştu. Emre Mor bu gelişmelerin ardından harekete geçti. İşte ayrıntılar...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:29
Emre Mor'dan Galatasaray'a garanti!

Emre Mor'un bağlı olduğu menajerlik şirketi, milli yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray'a problem çıkardı.

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Emre Mor'dan Galatasaray'a garanti!

Sarı-kırmızılılar, Alan transferinde olduğu gibi Emre Mor'da da menajer engeline takılabileceği iddia edildi.

Emre Mor'dan Galatasaray'a garanti!

Geçtiğimiz Ocak ayında Diagne transferinden önce Alan'la masaya oturan, fakat ağır menajer kavgalarının ardından Brezilyalı yıldızla anlaşamayan Galatasaray, Emre Mor'da da aynı senaryoyu yaşıyor.

Emre Mor'dan Galatasaray'a garanti!

Genç yeteneği avukatıyla beraber İstanbul'a getirten Galatasaray, sözleşme konusunda Emre ile her konuda anlaşmaya varırken WBD Menajerlik şirketinin araya girmesi tüm transfer planını bozdu.

Emre Mor'dan Galatasaray'a garanti!

Bu gelişmelerin ardından genç yıldız harekete geçti. İşte detaylar...

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