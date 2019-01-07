Emre Mordan Fatih Terime mesaj! - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Emre Mor'dan Fatih Terim'e mesaj!

La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e mesaj gönderdi.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 00:17:28 Güncelleme: 07:46:38
Emre Mordan Fatih Terime mesaj!

Galatasaray'da Emre Mor transferi gündemdeki yerini koruyor.

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Emre Mordan Fatih Terime mesaj!

Düzensiz özel yaşamı nedeniyle Celta Vigo'nun gözden çıkardığı oyuncunun, menajeri Bektaş Demirtaş'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Emre Mordan Fatih Terime mesaj!

Demirtaş'ın, "Emre, Fatih hocayla çalışmayı çok istiyor. Kendisinin onu en iyi anlayan hoca olduğuna inanıyor" dediği ortaya çıktı.

Emre Mordan Fatih Terime mesaj!

Ancak şu ana kadar Terim'in Emre'yle ilgili bir rapor vermediği ifade edildi.

Emre Mordan Fatih Terime mesaj!

Kariyerine Norveç'in Lyngby takımında başlayan Emre Mor, Nordsjaelland, Borussia Dortmund ve Celta Vigo formalarını giydi.

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