Emre Mordan Fatih Terime mesaj! - Galeri - Fotomaç
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Emre Mor'dan Fatih Terim'e mesaj!
La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e mesaj gönderdi.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 00:17:28
Güncelleme: 07:46:38
Galatasaray'da Emre Mor transferi gündemdeki yerini koruyor.
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Düzensiz özel yaşamı nedeniyle Celta Vigo'nun gözden çıkardığı oyuncunun, menajeri Bektaş Demirtaş'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Demirtaş'ın, "Emre, Fatih hocayla çalışmayı çok istiyor. Kendisinin onu en iyi anlayan hoca olduğuna inanıyor" dediği ortaya çıktı.
Ancak şu ana kadar Terim'in Emre'yle ilgili bir rapor vermediği ifade edildi.
Kariyerine Norveç'in Lyngby takımında başlayan Emre Mor, Nordsjaelland, Borussia Dortmund ve Celta Vigo formalarını giydi.