Emre Mor'dan Fatih Terim sözleri!

Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları sürerken transferde de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın son transferi Emre Mor yeni kulübüyle resmi sözleşmeyi imzaladı. İmzanın ardından açıkmalarda bulunan Emre Mor, Fatih Terim hakkında da konuştu. İşte detaylar...
2 Ağustos 2019 Cuma 07:09
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın son bombası Emre Mor bugün resmi sözleşmeyi imzaladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sözleşmenin ardından açıklamalarda bulunan genç yıldız yeni takımı ve Fatih Terim hakkında konuştu.
Sarı- kırmızılı kulübe şampiyonluk kazanmak için geldiğini söyleyen Mor, çocukluk hayalinin gerçek olduğunu söyledi.
Çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğunu belirten 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisi kulübe getiren Teknik Direktör Fatih Terim'e teşekkür etti.
Genç futbolcu, hocasını mahcup etmemek için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.