Emre Mor'dan Fatih Terim sözleri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Emre Mor'dan Fatih Terim sözleri!

Emre Mor'dan Fatih Terim sözleri!

Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları sürerken transferde de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın son transferi Emre Mor yeni kulübüyle resmi sözleşmeyi imzaladı. İmzanın ardından açıkmalarda bulunan Emre Mor, Fatih Terim hakkında da konuştu. İşte detaylar...
2 Ağustos 2019 Cuma 07:09
Emre Mor'dan Fatih Terim sözleri!

Galatasaray'ın son bombası Emre Mor bugün resmi sözleşmeyi imzaladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Mor'dan Fatih Terim sözleri!

Sözleşmenin ardından açıklamalarda bulunan genç yıldız yeni takımı ve Fatih Terim hakkında konuştu.

Emre Mor'dan Fatih Terim sözleri!

Sarı- kırmızılı kulübe şampiyonluk kazanmak için geldiğini söyleyen Mor, çocukluk hayalinin gerçek olduğunu söyledi.

Emre Mor'dan Fatih Terim sözleri!

Çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğunu belirten 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisi kulübe getiren Teknik Direktör Fatih Terim'e teşekkür etti.

Emre Mor'dan Fatih Terim sözleri!

Genç futbolcu, hocasını mahcup etmemek için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN