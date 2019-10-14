Emre Mor uslu durmuyor! Yine ifşalandı...

Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor uslu durmuyor. Daha önce Yağmur Taktaş'a attığı mesajları ortaya çıkan Mor'un, bu sefer de başka birine gönderdiği mesajlar ifşalandı.
14 Ekim 2019 Pazartesi 20:44
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Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
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Dortmund ve Celta Vigo'daki davranışlarıyla dikkat çeken Mor, sarı-kırmızılı kulüpte de rahat durmadı.
Geçtiğimiz ay, bir yarışmada adını duyuran kadına attığı mesajları ortaya çıkan genç futbolcu, sosyal medyada yine başına iş açtı.
Bu sefer bir başka modele mesajlar gönderen milli futbolcu, ikinci kez ifşalandı.
Bir genç kadına instagram üzerinden özel mesaj gönderen Emre Mor, kendisine Snapchat üzerinden ulaşmasını söyledi.