Emre Mor uslu durmuyor! Yine ifşalandı...

Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor uslu durmuyor. Daha önce Yağmur Taktaş'a attığı mesajları ortaya çıkan Mor'un, bu sefer de başka birine gönderdiği mesajlar ifşalandı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





