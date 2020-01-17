Emre Mor ayrılıyor mu? Celta Vigo duyurdu

Devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray'da şimdi gözler iç transfere yöneldi. Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan ve beklenen performansı gösteremeyen Emre Mor'un takımdan ayrılacağı iddiaları sıkça yer alırken, kulübü Celta Vigo'dan açıklama geldi.
17 Ocak 2020 Cuma 22:24
Güncelleme: 17.01.2020 22:27
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sezona üst üste üçüncü galibiyet parolasıyla başlayan ancak beklenenin çok altında bir grafik çizen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da bir yandan stoper transferi için yoğun mesai harcanırken, bir yandan da iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen ancak performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Emre Mor'un takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
1 yıllığına kiralık olarak takıma katılan Mor'un geleceğiyle alakalı Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres'ten flaş açıklamalar geldi.
İspanyol basınına konuşan Minambres, "Galatasaray'dan kimse beni aramadı. Emre Mor hala Galatasaray'da ve orada antrenmanlara çıkıyor. Çok fazla forma giyemediği doğru. Ancak Emre Mor'un durumuyla ilgili Galatasaray'dan bize hiç talep gelmedi."
"Transfer döneminin bitmesine 15 gün kaldı ve ne olacağını bilmiyorum. İngiltere'den ilgi çekici teklif varsa bilmiyorum. Emre Mor'un hakları şu anda Galatasaray'da." diye konuştu.