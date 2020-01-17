Emre Mor ayrılıyor mu? Celta Vigo duyurdu

İspanyol basınına konuşan Minambres, "Galatasaray'dan kimse beni aramadı. Emre Mor hala Galatasaray'da ve orada antrenmanlara çıkıyor. Çok fazla forma giyemediği doğru. Ancak Emre Mor'un durumuyla ilgili Galatasaray'dan bize hiç talep gelmedi."