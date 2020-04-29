Emre Kılınç'tan flaş transfer açıklaması ve dikkat çeken o detay!

"ŞENOL HOCA BİZİ ÇOK İYİ ANLIYOR"

Lucescu zamanı Milli Takım kadrosunda yoktum ama Şenol hocayla birlikte iletişimin iki seviye atladığını düşünüyorum. Herkes onunla çalışmak ister. Tecrübelerini aktarması bizim için inanılmaz bir artı oldu. Futbolcular Milli Takım'a koşa koşa gidiyor. Eskiden Lucescu zamanı oynayan arkadaşlardan da duyuyorum, "Ortam şu anki kadar güzel değildi" diyorlar. Kulüp takımlarında değil ama Milli Takım'da yerli teknik adamın çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da her şeyi teknik ve taktik ile halledebilirsiniz ancak biz futbolu duygularıyla oynayan bir milletiz. Duygu olmadığında hiçbir zaman millet olarak başarıya ulaşamayız. Şenol hoca Anadolu'nun bağrından kopmuş, bizi çok iyi anlıyor.