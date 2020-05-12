Emre Kılınç'ın menajeri transferi açıkladı! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Emre Kılınç'ın menajeri transferi açıkladı! Galatasaray...

Emre Kılınç'ın menajeri transferi açıkladı! Galatasaray...

Galatasaray'ın uzun süredir Mert Hakan Yandaş ile birlikte transfer listesinde olduğu iddia edilen Emre Kılınç için İspanyol ekibinin devreye girdiği iddia edilmişti. İddialara göre İspanyol ekibinin Emre'ye 450 bin euro'dan 4 yıllık sözleşme ayrıca 4 yılda ödenmek üzere yıllık 350 bin Euro'dan toplamda 1.4 milyon Euro'luk imza parası ortaya atılmıştı. Bu gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun menajerinden açıklama geldi. İşte Sivasspor'un başarılı futbolcusunun menajeri William D'Avila'nın gündem yaratan sözleri...
12 Mayıs 2020 Salı 21:50
Emre Kılınç'ın menajeri transferi açıkladı! Galatasaray...

Galatasaray'la prensipte anlaştığı iddia edilen Emre Kılınç'a talip çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Kılınç'ın menajeri transferi açıkladı! Galatasaray...

Getafe'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cucurella'nın yerine Emre Kılınç'ın menajerine bir teklif gönderdiği öğrenilmişti.

Emre Kılınç'ın menajeri transferi açıkladı! Galatasaray...

Madrid ekibinin, yıllık 450 bin euro'dan 4 yıllık sözleşme ayrıca 4 yılda ödenmek üzere yıllık 350 bin Euro'dan toplamda 1.4 milyon Euro'luk imza parası teklif ettiği iddia edilmişti.

Emre Kılınç'ın menajeri transferi açıkladı! Galatasaray...

Getafe'nin Emre'ye gönderdiği sözleşmede ayrıca 10 milyon euro üzerinde bir satış gerçekleştirmesi durumunda alınacak bonservis bedelinin yüzde 15'i de teklif edilmişti.

Emre Kılınç'ın menajeri transferi açıkladı! Galatasaray...

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA