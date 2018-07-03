Emre Akbaba'da işlem tamam! (3 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)
EMRE AKBABA'DA İŞLEM TAMAM!
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Emre Akbaba ile ilgili flaş bir iddia geldi.
Alanyaspor'un eski teknik direktörü Erhan Altın, genç yıldızın Galatasaray'la anlaştığını açıkladı. Radyospor'a konuşan Altın, "Emre Akbaba ile görüşmem olmadı. Kendisi şu anda tatilde. Galatasaray gibi Beşiktaş da Emre'yi çok istiyor. Aldığım istihbarat Emre Akbaba'nın Galatasaray ile anlaştığı yönünde. Bu transfer oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Emre Akbaba için sarı-kırmızılı takımın, Alanyaspor'a bir miktar para ile takas olarak bir ya da iki oyuncu vereceği ileri sürüldü. (Fotomaç / 3 Temmuz)
CİMBOM'A SÜRPRİZ SOL KANAT!
Galatasaray sol kanat arayışlarında rotayı değiştirdi. Bir süredir Trezeguet için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yöneticiler Mısırlı futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle bu transferi şimdilik askıya aldı. Galatasaray West Bromwich'te oynayan Nacer Chadli'yi listenin en başına aldı.
2 sezondur West Bromwich'te
İngiliz ekibinin bu sezon Premier Lig'den düşmesi üzerine takımdan ayrılmak isteyen Belçikalı oyuncu 2 sezondur West Bromwich forması giyiyor. G.Saray Yönetimi bu oyuncu için kolları sıvadı.
Henüz bir cevap vermediler
Galatasaraylı yöneticiler kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için West Bromwich'e teklifte bulundu. İngiliz kulübü Sarı-Kırmızılı yönetime henüz bir cevap vermedi.
Gelmeye çok sıcak bakıyor
Gelişmelerden haberdar olan Nacer Chadli'nin Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ve kendisine önerilecek rakamda bir sorun çıkarmayacağı öne sürüldü. (Takvim / 3 Temmuz)
CACERES İDDİASI
Dış basından Türk takımları ile ilgili transfer iddialarına dün bir yenisi daha eklendi... İtalya'nın önde gelen gazete, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına göre Galatasaray ile Beşiktaş, Martin Caceres'in peşinde... Uruguay Milli Takımı'yla2018 Dünya Kupası'nda boy gösteren yıldız futbolcunun Lazio ile sözleşmesi sona erdi. Defansın tüm bölgelerinde oynayabilen 31 yaşındaki Caceres iki yıl önce Trabzonspor'un gündemine gelmiş ancak sakatlığı nedeniyle transferden vazgeçilmişti. (Takvim / 3 Temmuz)
BROZOVİC VE EDER İDDİASI
Transfer sezonu olması nedeniyle haberler de havada uçuşuyor. Son iddia İtalya'dan geldi. Galatasaray'ın İnter'de forma giyen orta saha Marcelo Brozovic ve forvet Eder için nabız yokladığı ileri sürüldü.
Bizi arayın!
İnter'in 38 milyon euro'ya Nainggolan'ı ve 23 milyon euro'ya Lautaro Martinez'i almasından sonra özellikle Eder'i kiralık gönderebileceği iddia ediliyor. G.Saray'ın iki oyuncu için de, "Kiralamayı düşünüyorsan, bizi arayın" mesajın
gönderdiği iddia edildi. (Fotomaç / 3 Temmuz)
CAVANDA PİYANGOSU
G.Saray'da beklentileri karşılayamayan Belçikalı sağ bek Cavanda, geçtiğmiz sezon kiralık olarak oynadığı Standard Liege'e satıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Luis Pedro Cavanda'nın transferi konusunda Standard Liege Kulübü ile net 2 milyon 400 bin euro karşılığında anlaşmaya varılmıştır" denildi. G.Saray, 2016'da Cavanda'yı 1.8 milyon euro'ya transfer etmişti. (Fotomaç / 3 Temmuz)
TREZEGUET İNTER'E!
Mısır basını, Kasımpaşalı Trezeguet'nin İnter'le anlaşmak üzere olduğunu iddia etti. İtalyan ekibinin, 23 yaşındaki oyuncuyu transfer ettikten sonra 'yabancı kısıtlaması' nedeniyle Parma'ya kiralayacağı da ileri sürüldü. Galatasaray'ın da istediği Trezeguet için Kasımpaşa 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. (Fotomaç / 30 Haziran)
CİMBOM'DAN MUSA VE NDİAYE SEFERİ!
Muğdat Çelik'i kadrosuna katan, Ryan Donk'un ise sözleşmesini yenileyen Galatasaray dış transferdeki hedefleri Badou Ndiaye ve Ahmed Musa için de düğmeye basıyor. Sarı-kırmızılı idareciler, teknik direktör Fatih Terim'in listesinde ilk sırada yer alan iki yıldız için bir iki gün içinde İngiltere'ye giderek resmi girişimlere başlayacak. Hedef iki oyuncuyu da kiralamak. Yönetimin, Leicester City ve Stoke City ile sıkı bir pazarlığa girmesi bekleniyor.
FUTBOLCULARLA SÖZ KESİLDİ
Başka takımların da devrede olması nedeniyle işi kolay olmayan sarı-kırmızılılar, anlaşma sağlaması halinde Ahmed Musa ve eski ön liberosu Ndiaye'yi 1 yıllığına kadrosuna katacak. İki oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtiliyor. Dünya Kupası'nda attığı gollerle dikkat çeken Ahmed Musa'yı Gomis'le birlikte oynatmayı planlıyor. Ndiaye ise Fernando ile orta sahada yer alacak. 25 yaşındaki Ahmed Musa, ocak ayında kiralandığı CSKA Moskova'da 10 maçta 6 gol, 3 asistlik performans çizmişti. Ndiaye ise aynı dönemde Stoke forması ile Premier Lig'de 13 maçta 2 gol, 1 asist üretti. (Fotomaç / 30 Haziran)
NAGATOMO MÜJDESİ
Aslan, devre arasında İnter'den kiraladığı Nagatomo'nun bonservisini alabilmek için uzun bir süredir büyük çaba harcıyordu. Beklenen müjde dün İtalyan basınından geldi. Ülkenin önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport, Cimbom'un, Milano kulübüyle 3 milyon euro karşılığında el sıkıştığını duyurdu. (Fotomaç / 30 Haziran)
RYAN DONK'A ZAMLI SÖZLEŞME!
Galatasaray, Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Geçen sezon şampiyonlukta büyük payı bulunan Hollandalı yıldız için yıllık 1 milyon 895 bin euro ödeneceğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Hollandalı futbolcunun yıllık 1 milyon 895 bin Euro sabit transfer ücreti kazanacağı belirtildi. Öte yandan Donk'un sözleşmesi, oyuncunun 2018-2019 sezonunda 21 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakasında oynaması halinde bir sezon uzayacak.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk ile 2018-2019 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2018-2019 futbol sezonu için net 1.895.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Bununla beraber futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5.000 Euro ödenecektir. Futbolcu ayrıca bu dönem içerisinde 21 TFF Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 200.000 Euro prime hak kazanacaktır. Buna ek olarak, 2018-2019 futbol sezonunda futbolcu 21 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 1.895.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Bununla beraber futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5.000 Euro ödenecektir. Futbolcu ayrıca bu dönem içerisinde 21 TFF Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 300.000 Euro prime hak kazanacaktır." (Fotomaç / 30 Haziran)
JONATHAS İDDİASI!
Yeni sezon öncesi forvet hattına da takviye yapacak olan Galatasaray için Almanya'dan bir iddia ortaya atıldı. Bild Gazetesi, sarı-kırmızılıların Hannover 96'ın forveti Jonathas'ı istediğini yazdı. Haberde; Fenerbahçe ile Başakşehir'in de Brezilyalı yıldızın transferinde devrede olduğu iddia edildi.
18 MAÇ, 7 GOL, 2 ASİST
29 yaşındaki Brezilyalı golcünün önceki gün Alman ekibinin sağlık kontrolüne katılmamasının sebebinin de transfer görüşmeleri olduğu ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon Hannover 96 formasıyla 18 resmi karşılaşmaya çıkan Jonathas, bu maçlarda 7 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist attı. (Fotomaç / 29 Haziran)
CİMBOM TRANSFER AVINDA! TREZEGUET VE AMİNU...
Galatasaray'ın uzun süredir temas halinde olduğu Trezeguet, transfer gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor. Sarı-kırmızılıların Mısırlı oyuncuyla anlaştığı iddia edilirken, kulübü Kasımpaşa ile bonservis bedeli konusunda uzlaşma sağlayamadığı belirtiliyor. Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği 23 yaşındaki futbolcu için Kasımpaşa'ya para ile Tolga Ciğerci ve Ahmet Çalık'ı da önerirken, lacivert-beyazlıların 5 milyon euro'da direttiği ileri sürülüyor.
ATIYOR, ATTIRIYOR
Trezeguet'e tüm olasılıkları göz önünde bulunduran Galatasaray, B planını da yaptı. Kasımpaşa ile anlaşma sağlanamaması halinde Aslan'ın, Osmanlı'nın yıldızı Umar Aminu için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Başkent ekibinin kapısını çalacak olan Aslan, bu transferde tüm şartları zorlayacak. Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon 36 maçta 7'şer gol ve asistlik performans sergiledi.
PAŞA'DAN MESAJ VAR
Aslan'ın gündemindeki Trezeguet için kulübü Kasımpaşa'dan açıklama geldi. Sportif direktör Nursal Bilgin, "Trezeguet'in transferiyle ilgili hiç bir resmi görüşmemiz yok. Tam hatırlayamıyorum ama 5 milyon euro'ya serbest kalabilecek. Trezeguet dışında başka oyuncularımıza da teklifler geliyor. Ancak şu ana kadar bizden ayrılmak istediğini söyleyen olmadı" dedi.
TRABZON DA İSTİYOR
Cimbom'un transfer gündeminde yer alan Umar Aminu'nun Trabzonspor'un da listesinde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Trezeguet transferinde pürüz yaşaması halinde görüşmeleri hızlandıracağı Nijeryalı orta saha için bordomavililerin de uzun süredir temasta olduğu ortaya çıktı. (Fotomaç / 29 Haziran)
RODRİGUES'E 9 MİLYON EURO!
G.Saray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük payı olan Rodrigues'in talipleri her geçen gün artıyor. Rus temsilcisi Spartak Moskova başarılı kanat oyuncusu için 9 milyon euroluk bir teklif yaptı. 27 yaşındaki oyuncunun menajerinin de önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek Sarı-Kırmızılı idarecilerle bir görüşme yapması bekleniyor. Spartak Moskova'nın teklifini şu an için düşük bulan yöneticiler en az 15 milyon euroda direteceği belirtildi.
MUSLERA'YA TEKLİF VAR
Bunun yanı sıra Uruguay forması ile Dünya Kupası'nda göz kamaştıran ve şu ana kadar gol yemeyen Fernando Muslera'nın da kaleci arayan kulüplerin gözüne girdiği iddia edildi. Bazı Avrupa takımlarının başarılı eldiven için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldığı belirtildi. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Muslera'nın satılmasını kesinlikle istemiyor. (Akşam / 29 Haziran)
BİR YILDIZ KAYABİLİR!
Çin ekibi Hebei China Fortune'nin Bafetimbi Gomis için sarı-kırmızılı kulübe 5 milyon euro; Fransız yıldıza da bonuslarla birlikte 7 milyon euro'luk teklif yaptığı bildirildi. Yönetim, teklifi şimdilik masada bekletiyor. Bonservis rakamı 8 milyon euro'ya yükselirse Gomis'e vize çıkacağı ileri sürüldü. Bu takdirde yerine onu aratmayacak bir golcü alınacak. Yönetim, transferde kiralama formülü kullanarak, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasında elini rahatlatacak.
NANDO 20 MİLYON EURO
Younes Belhanda'ya da Çin ve Rusya'dan menajerler aracılığıyla ciddi teklifler geldiği konuşuluyor. Terim, Belhanda'nın kalması yönünde rapor vermişti. Ancak rakam cazip olursa ona da izin çıkması bekleniyor. Ve Nando... Uruguay ile Dünya Kupası grup aşamasında 3 maçta gol yemeyen Fernando Muslera, devlerin radarına girdi. Yönetim, tecrübeli file bekçisi için en az 20 milyon euro istiyor. Üç yıldızın durumu dış transferi de şekillendirecek.
MENAJERİ TAKİP EDİYOR
Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Younes Belhanda, gruptan çıkamayınca tatile başladı. 28 yaşındaki yıldız, transfer konusundaki gelişmeleri menajerine bıraktı. Başka bir kulübe gitmezse İsviçre kampında takıma katılması bekleniyor.
"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
Tatilden dönerek dün çalışmalara başlayan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından, "Dört gözle bekliyorum" mesajını paylaştı. Bu durum 'kalmak istediği' şeklinde yorumlandı. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Buchwalter de, "Gomis beni, Şampiyonlar Ligi maçlarına davet etti" dedi. Ancak yönetimin, Çin'den gelecek iyi bir teklifi reddetmeyeceği belirtiliyor.
"MÜTHİŞ BİR KALECİ"
İki Dünya Kupası'nda grup maçlarında gol yemeyen ilk kaleci olan Fernando Muslera'ya Oscar Tabarez'den övgü geldi. Uruguay Milli Takımı'nın tecrübeli teknik direktörü, "Muslera bizim için çok önemli. Gerektiği yerde müthiş kurtarışlara imza atarak Uruguay'ı ayakta tutuyor" dedi. Nando'nun Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç / 29 Haziran)
G.SARAY'IN GÖZÜ MİLAN'IN 2 YILDIZINDA!
Milan'ın Avrupa'dan men edilmesinin ardından G.Saray'da da heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin golcüleri Bacca ve Kalinic için kiralık teklifinde bulunmuştu. Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanan Aslan'ın, bu transferler için Milan'dan yanıt beklediği belirtildi. (Fotomaç / 29 Haziran)
GOMİS'E TOSİC KRİTERİ
Galatasaray Bafetimbi Gomis için aracılar vasıtasıyla gelen 4.5 milyon euroluk teklifi düşük bularak geri çevirdi. Cim-Bom, Fransız golcü için Çin'den gelen teklifi, Beşiktaşlı Tosic'i örnek göstererek kabul etmedi. Sarı-kırmızılılar, "Gomis gol kralı olmuş ve çok iyi bir sezon geçirmiş. Tosic için 5 milyon euro ödenirken, Gomis'e yapılan bu teklifi kabul edemeyiz" ifadesini kullandılar.
Böylece Galatasaray Gomis'in satılması için en az 7-8 milyon euroluk bir teklif olması şartını koşuyor. Cim-Bom bu seviyedeki bir teklif karşısında ancak masaya oturulacağını bildirdi.Ücretine zam isteği kabul görmeyen Gomis'in, sezon içerisinde performansının olumsuz etkilenebileceğinden endişe edildiği de vurgulandı. Bu nedenle teknik kadronun bazı önlemler alacağı hatta Fransız forvet ile özel toplantılar yapılacağı bildirildi.Gomis'in performansını olumsuz etkileyecek şekilde psikolojisinin etkileneceği gözlenirse buna göre önlemler alınacağı belirtildi. Fransız forvet ise geçtiğimiz günlerde sorun olmadığını söylemiş ve sarı-kırmızılı takımda devam edeceğini bildirmişti. Gomis dün sezon açılışına katılarak da bu sezon da işi sıkı tutacağını göstermiş oldu. (Milliyet / 29 Haziran)
MUĞDAY ÇELİK RESMEN GALATASARAY'DA!
Galatasaray, Akhisarspor'dan Muğdat Çelik'i kadrosuna kattığın KAP'a bildirdi. Galatasaray, Muğdat Çelik'le 1+2 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladı. KAP'a yapılan açıklamada oyuncuya önümüzdeki sezon için 2 milyon TL sabit transfer ücreti ve 500 bin TL imza parası ödeneceği bildirildi. Muğdat ayrıca forma giydiği Süper Lig ve UEFA müsabakalarında her puan için 8 bin, Türkiye Kupası'nda ise 4 bin TL prim kazanacak. Muğdat'ın kontratı Süper Lig ve UEFA'da 20 maçta ilk 11'de sahaya çıkarsa bir yıl uzayacak ve 2019-20 sezonu için 2 milyon TL sabit ücret ve aynı oranda prim alacak. 2019-20 sezonunda 20 lig ve UEFA maçına ilk 11'de başlar ise kontratı bir yıl daha uzayacak ve 2020- 21 sezonu için 2.3 milyon lira sabit ücret kazanacak.
MUĞDAT ÇELİK KİMDİR?
Futbola Mersin'in Kuvay-ı Milliye takımında başlayan Muğdat, Batman Petrol, Gençlerbirliği Balıkesir ve Akhisar gibi takımlarda forma giydi. Geçen sezon Akhisar'da 35 maçta 7 gol, 8 asist üreten Muğdat, Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasında önemli rol oynamıştı. (Fotomaç / 29 Haziran)
AHMET MUSA SAVAŞI!
Galatasaray ile Marsilya Ahmed Musa için savaşıyor. Yıldız oyuncunun kiralama bedeli 5 milyon Euro. Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği futbolcuların başında gelen Ahmed Musa için ciddi rakip çıktı. İzlanda maçında attığı 2 harika golle piyasası yükselen Nijeryalı hücum oyuncusunun kafası karışık. Bonservisi 2 yıl daha Leicester City'de olan 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon kiralık oynadığı CSKA Moskova'da devam etmeye sıcak bakıyor. Aslan'ın önereceği rakam ve Şampiyonlar Ligi kozu da Ahmed Musa'nın ilgisini çekiyor. Atılım yaparak bu sezon PSG'ye rakip olmayı hedefleyen Marsilya'nın da kendisiyle ilgilenmesi kısa sürede karar vermesini zorluyor. Leicester de sadece kiralama bedeli olarak 5 milyon euro istiyor. Galatasaray yönetimi bu rakamda indirim yapılmasını bekliyor.
D'AVİLA DOĞRULADI
Fransız Foot01 sitesi "Galatasaray ile Marsilya'nın Ahmed Musa savaşı" başlığıyla iki takımın da bastırdığını yazdı. Menajeri William D'Avila da Aslan ile görüştükleri haberlerini doğruladı. (Fotomaç / 28 Haziran)
CİMBOM'DAN HABER BEKLİYOR
Alanyalı yıldız G.Saray'dan haber bekliyor. UEFA kıskacındaki Aslan Akdeniz ekibini bonservis için ikna ederse transfer gerçekleşecek. Aslan'da teknik direktör Fatih Terim'in transferdeki gözdelerinden biri de Emre Akbaba... Tatili sırasında çektirdiği sarı-kırmızılı fotoğrafla taraftarı heyecanlandıran 25 yaşındaki orta saha oyuncusu buna açıklık getirdi. Emre "O LeBron James'in Cleveland Cavaliers forması. Galatasaray forması değil" ifadelerini kullandı. Ancak Emre, Cimbom'dan gelecek olası bir teklife "Evet" demeye hazır
'EDERİNİ BULDU'
Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki pazarlıkların olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Aslan, Emre için Alanya'dan rakam istemiş, 5 milyon euro'yu duyunca temaslar tıkanmıştı. Alanya rakamı indirirse transferi gerçekleşecek. ALANYA Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Emre'nin durumuyla ilgili şunları söylemişti: "Emre ederini buldu. Çocuk gitmek istiyor. Hoca olarak onunla çalışmayı isterimı. Gider mi bilmem ama çok teklif alıyor." (Fotomaç / 28 Haziran)
KARA İDDİASI
Her transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine giren Kara Mbodj'un adı bir kez daha sarı-kırmızılılarla anıldı. Her transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine giren Kara Mbodj'un adı bir kez daha sarı-kırmızılılarla anıldı. Belçika basınında böyle haberler yer alsa da Cimbom'un 28 yaşındaki stoperi ilk planda düşünmediği öğrenildi. Anderlecht'in 28 yaşında, 1.92 boyundaki stoper için istediği 7 milyon euro'luk rakam çok bulundu. (Fotomaç / 28 Haziran)
LATO ESKİ TAKIMINA DÖNÜYOR
Sarı-kırmızılıların geçen sezon Karabükspor'dan kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok altında kalan Iasmin Latovlevici'nin eski takımı Steaua Bükreş'e döneceği belirtildi. Rumen basınında çıkan haberlere gören Bükreş ekibi, tecrübeli futbolcuyla anlaştı. 1 Temmuz'da Lato eksi takımına imza atacak. (Güneş / 28 Haziran)
9 NUMARAMAYA 2 ADAY
İtalya'ya giderek transfer çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray'da yönetici Abdurrahim Albayrak, Carlos Bacca ve Nikola Kalinic için Milan yönetimiyle bir araya gelecek. İki yıldız golcü için önce kiralama bedelleri sorulacak. 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet Bacca'nın İtalyan ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi var. Geçen yıl 15.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Villarreal'e kiralanmıştı. 30 yaşındaki Hırvat Kalinic'in ise kontratı 2021'de bitiyor. Fiorentina da peşinde.
TERİM'DEN YARDIM
Galatasaray'ın İtalya seferinde yönetime, 'İmparator' lakaplı Fatih Terim de yardım edecek. Devre arasında İnter'den transfer edilen Yuto Nagatomo için İtalya bağlantılarını kullanan Terim, yine devrede. Deneyimli çalıştırıcı, Milan'ın forvetleri Carlos Bacca ve Nikola Kalinic için özel ilişkilerini devreye sokacak. Daha önce Milan Kulübü'nde görev alan ve güçlü bağlantılar kuran Terim'in desteğiyle yönetim iki yıldız forvetten birini bitirmeyi hedefliyor. Deneyimli hoca, İtalya kariyerinde Milan ve Fiorentina'yı çalıştırmıştı.
BENNACER ISRARI
Fatih Terim'in Bodrum'da bir araya geldiği efsane teknik direktör Arsene Wenger, "Bennacer'i mutlaka al" demişti. Sarı-kırmızılılar, kulübü Empoli ile görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. İtalya seferi sırasında 20 yaşındaki orta saha için de temas kurulacak. (Fotomaç / 27 Haziran)
KAMİL GLİK BOMBASI
Fransız basını, Galatasaray'ın Monaco forması giyen Kamil Glik'le resmen görüştüğünü iddia etti. Transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Galatasaray'la ilgili Fransız basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Ülkede yayım yapan Le 10 Sport adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Cim Bom, Monaco'da forma giyen Kamil Glik'le resmen görüştü.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Site, Polonya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren 30 yaşındaki stoperin Monaco'dan ayrılmak üzere olduğunu yazdı. Haberde Sarı-kırmızılıların sözleşmesi 2021'de sona eren ve piyasa değeri 18 milyon euro olan tecrübeli futbolcuyu kiralamak istediği öne sürüldü. Galatasaray'ın yüksek bir maaş teklif etmeye hazırlandığı oyuncuyla olan görüşmelerinde büyük mesafe katettiği aktarıldı. (Fotomaç / 27 Haziran)
CİMBOM'DAN ÇİFTE BOMBA!
Galatasaray, Muğdat Çelik ve Nagatomo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Muğdat Çelik ve geçtiğimiz sezon Inter'den kiralanan Nagatomo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Muğdat Çelik, yarın Florya'da yapılacak olan ilk idmana katılacak. Nagatomo'nun ise İsviçre kampında takıma katılması planlanıyor.
KAP'A BİLDİRDİ!
Sarı-kırmızılı ekip, Muğdat Çelik ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. G.Saray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile Kulübümüze transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (Fotomaç / 27 Haziran)
DONK'A YENİ SÖZLEŞME
Galatasaray, Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başladığını duyurdu. Cimbom, Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başladığını duyurdu. Yönetimin, KAP'a dün gönderdiği açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadetleri yer aldı. (Fotomaç / 27 Haziran)
MİLİK'DE İKİ SEÇENEK
SKY Sport muhabiri Fabrizio Romano, Napoli'li Arkadiusz Milik'in Galatasaray'a kiralanmasının pek olası olmadığını savundu. Romano, "Milik fiziksel olarak hazır hale geldi ve Ancelotti'nin hücumdaki silahı olacak" dedi. İtalyan basınından farklı kaynaklar ise, Napoli'nin iki kez diz bağlarından sakatlanan Polonyalı forveti, kendini bulması için önümüzdeki sezon Galatasaray'a kiralamayı teklif ettiğini belirtiyor. Fatih Terim'in 24 yaşındaki oyuncunun alınması konusunda çok istekli olduğu ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi. (Fotomaç / 23 Haziran)
İZİN ÇIKMADI!
Sol kanat için gündeme gelen 23 yaşındaki Japon Shoya Nakajima'ya izin çıkmadı. Portekiz'in A Bola gazetesi, "Galatasaray'ın güçlü ilgisine rağmen Portimonense, Nakajima'nın sözleşmesinde yazan 20 milyon euro'luk fesih bedeli ödenmeden ayrılmasına izin vermeyecek" diye yazdı. (Fotomaç / 23 Haziran)
CİMBOM'A SIRP MAESTRO
Galatasaray '8 numara' transferi için gündeme gelen son isim Marko Grujic oldu. Emre Akbaba ve İsmael Bennacer'i yüksek bonservis bedelleri nedeniyle beklemeye alan sarı-kırmızılı yönetimin, rotasını Liverpool'un geçen sezon Cardiff'e kiralık gönderdiği Sırp oyuncuya çevirdiği belirtiliyor. 22 yaşındaki Grujic, 2.5 yıl önce büyük ümitlerle transfer olduğu Liverpool'da beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.
Devler Ligi kozu
Jürgen Klopp'un ocak ayında Cardiff'e kiralık yolladığı genç oyuncuyu gelecek sezon da kadroda düşünmediği vurgulanırken, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması nedeniyle yeniden yapılacak bir 'kiralama' seçeneğinde öne çıktığı kaydedildi. Transferde son kararı Grujic ve menajerinin vereceği de belirtildi.
Talipleri fazla
İngiliz basını, Galatasaray dışında Cardiff ve Fulham ile İtalyan ekipleri Atalanta, AC Milan ve Lazio'nun da Grujic'le ilgilendiğini aktardı. Liverpool'un genç futbolcu için 10 milyon pound bonservis bedeli belirlediği, bu rakamı veren olmazsa yine kiralayacağı ifade edildi. (Fotomaç / 22 Haziran)
İLK ADAY MİLİK, PLASE KALİNİC VE BACCA...
Şampiyonlar Ligi'ni düşenerek üst seviye bir forveti kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın listesi ortaya çıktı... Sarı-kırmızılılar, Napoli formasını giyen Arkadiusz Milik için çok büyük bir mesai harcıyor. Polonyalı yıldızın kiralanması konusunda İtalyan kulübüyle prensip anlaşmasına varan yönetim, Milik'in menajeriyle pazarlıklarını sürdürüyor.
Karar turnuva sonrasında
Dünya Kupası'nda bulunan Milik'e 2-3 teklif olduğu ve yıldız futbolcunun bu nedenle kararsızlık yaşadığı belirtiliyor. Milik'in bu nedenle turnuva bittikten sonra kariyeriyle ilgili kararı vereceği öğrenildi. Fakat Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde
oynayacak olması nedeniyle Polonyalı forvetini Galatasaray'a vermek istediği öğrenildi.
Terim 'önce Milik' diyor
Cimbom, Milik'e alternatif olarak ise Milan'lı iki yıldızı belirledi. Bu isimler Nikola Kalinic ve Carlos Bacca... Fatih Terim'in iki forvete de onay verdiği ancak ilk tercihinin Milik olduğu ifade ediliyor. (Takvim / 22 Haziran)
AHMED MUSA'DA FARK 1 MİLYON EURO
Fatih Terim'in ısrarla istediği kanat-forvet transferi için büyük çaba harcayan Galatasaray'da Ahmed Musa adım adım imzaya yaklaşıyor. Nijeryalı yıldızla her konuda anlaşma sağlayan yönetim, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Galatasaray'ın son görüşmede Musa'nın 1 yıllığına kiralanması için 1.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
Yönetim çok dikkatli
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise Leicester 2.5 milyon Euro'da diretiyor. UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle harcamalarına çok dikkat eden yönetim, transferi istenen rakama indirmek için çalışmalarına devam edecek. (Takvim / 22 Haziran)
İMBULA SEFERİ
Galatasaray transfer komitesi önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek, Ahmed Musa ve Giannelli Imbula için görüşmelerde bulunacak. İki oyuncu için de kulüplerine kiralama teklifi yapılacak.
Taraftarını mutlu edecek
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor… Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in listesinde bulunan Ahmed Musa ve Giannelli Imbula için önümüzdeki günlerde İngiltere'ye çıkarma yapacak. Imbula için Stoke City'yle, Musa için de Leicester City'yle masaya oturacak olan Galatasaray yönetimi, iki oyuncu için de tüm şartları zorlayacak. Sarı-Kırmızılılar iki transferi mutlu sonla bitirip taraftarına verdiği sözü tutmak istiyor.
Terim çok istiyor
Fatih Terim'in forvet adayları listesinde ilk sırada yer alan Ahmed Musa için Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Leicester City'yle menajerler aracılığıyla irtibata geçmişti. Bu transfer için İngiliz ekibinden olumlu bilgi alan Cim Bom, işi resmiyete kavuşturacak. Ahmed Musa'yla da Rusya'da bir görüşme gerçekleştirecek olan Galatasaray, oyuncuyu Dünya Kupası bitmeden kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. İki transfer de ay sonuna kadar netleşecek. (Güneş / 22 Haziran)
RYAN DONK'DA İŞLEM TAMAM!
Yönetim geçen sezonun ikinci yarısında etkili bir performans ortaya koyan Hollandalı ile 1+1 senelik anlaşma yaptı. 1.5 milyon euro alacak olan Donk 25 maçta forma giyerse sözleşmesi bir yıl daha uzayacak.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda tutulmasını isteği Ryan Donk ile anlaşma sağladı. Geçen sezonun ikinci yarısında kendisine verilen şansı iyi kullanarak göze giren Hollandalı futbolcu ile 1+1 senelik anlaşma yapıldı.
Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcuya daha önce olduğu gibi yine 1.5 milyon euro verecek. Ryan Donk 25 resmi maçta forma giyerse opsiyon maddesi yürürlüğe girecek ve 1 sene daha Galatasaray'da kalacak.
Kasımpaşa'dan 2.5 sene önce 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen ama Fatih Terim gelene kadar kendini kabul ettiremeyen Donk, 21. şampiyonluğun gizli kahramanları arasında yer almıştı. Ligin ikinci yarısında önemli işler çıkaran Donk'un kalması yönünde karar veren Terim, sözleşmenin detaylarında da etkili oldu. Donk ve menajerinin 2+1 senelik mukavele isteğine olumlu yanıt vermeyen tecrübeli teknik adam, 1+1 sene olacak şekilde anlaşmanın yapılmasını daha doğru buldu. Donk da hocasının isteğini yerine getirerek şartları kabul etti. (Milliyet / 22 Haziran)
GOMİS'E HÜCUM! JAPONYA...
Çin takımları ve Marsilya ile anılan Bafetimbi Gomis'in bu kez de Japonya'dan bir takımla anlaştığı iddia edildi. Fransız oyuncun için sarı-kırmızılıların 2.5 milyon euro bonservis bedeli alacağı bu rakamı da imza parasına mahsuben tahsil edecekleri ileri sürüldü. Ayrıca Gomis'e bu transferde gösterilen kolaylığa mahsuben 360 bin euro'luk puan bonuslarıyla 200 bin dolar'lık şampiyonluk priminin de ödenmeyeceği bildirildi. Gomis'in eski menajeri Etienne Mendy'ye ödenmesi taahhüt edilen yaklaşık 1.5 milyon euro'luk danışmanlık ücretinin de yine Japon kulübü ile Gomis'in yeni menajeri Pierre Frelot arasında çözüleceği dile getirildi. (Fotomaç / 22 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
Joel Campbell Aslan oluyor!
Arsenal ile yollarını ayıran yıldız golcü Galatasaray'a çok yakın. Arsenal ile sözleşmesi biten Joel Campbell için oldukça istekli olan G.Saray, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için tüm kozlarını sahaya sürdü. Görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği bu hafta içerisinde transferin netleşeceği belirtildi. (Akşam / 20 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
Yeniden Galatasaray'a dönme ihtimali olan Badou Ndiaye'nin gözü Newcastle United'ta... Premier Lig'de kalmak isteyen Senegalli yıldızın Newcastle United'tan aldığı teklife sıcak baktığı öğrenildi. Fakat Stoke ve Newcastle arasında bonservis pazarlığı sonuçlanmış değil. Ndiaye, Ada'da kalamazsa Galatasaray'dan aldığı teklifi kabul edecek.
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
Galatasaray'da gözden düşen Tolga Ciğerci'ye Yeni Malatyaspor talip oldu. Süper Lig'de bu sezon başarılı bir grafik çizen Malatya'nın yöneticilerinin önümüzdeki günlerde G.Saray ile masaya oturması bekleniyor. Yıllık 2 milyon Euro kazanan Tolga, G.Saray'dan ayrılmak istemiyor. (Takvim / 18 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
Geçen sezon attığı 14 gol ve yaptığı 10 asistle Alanyaspor'u Süper Lig'de tutan Emre Akbaba Galatasaray'ın yerli oyuncu listesinde ilk sırada. 7 yaş küçük olduğu Selçuk İnan'ın halefi olarak görülen Emre'yi sarı-kırmızılı takımın dışında Başakşehir de istiyor. Alanyaspor Yönetimi, 25 yaşındaki 10 numarasının bonservisini 7 milyon Euro olarak belirledi. Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci'yi takas olarak öneren G.Saray olumsuz yanıt aldı. Yaz tatilini İtalya'da geçiren Emre Akbaba'ya İtalya'dan ciddi bir teklif geldiği ortaya çıktı. Emre'nin İtalya seçeneği olmazsa Alanyaspor'da kalacağı ve bir sene Galatasaray'ı bekleyeceği öğrenildi. Başakşehir'e gitmeyi istemeyen gurbetçi oyuncunun gönlü sarı-kırmızılı takım için atıyor. Ablası Galatasaray Lisesi'nde Fransızca öğretmeni olan Emre Akbaba İtalya'ya transfer olmazsa gelecek sezon bonservisi elinde Florya'nın yolunu tutacak. (Sabah / 14 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
G.Saray taraftarları Wesley Sneijder'in dönmesini beklerken, gündeme Brugge Kulübü'nün 21 yaşındaki forveti geldi. Bu transferdeki rakip ise İtalyan ekibi Lazio.
İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Lazio ve Galatasaray, FC Brugge'ün genç golcüsü Wesley'in peşinde. 21 yaşındaki Wesley geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 13 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.91 boyundaki oyuncunun Belçika ekibiyle 2021'e kadar mukavelesi bulunuyor. Brugge'ün ne kadar bonservis talep edeceği ise bilinmiyor. Takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı Lazio veya G.Saray'ı seçecek. (Akşam / 13 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
Galatasaray, Abel Hernandez'e ilk resmi teklifini yaptı
Galatasaray, Championship ekiplerinden Hull City'den ayrılan golcü oyuncu Abel Hernandez için ilk resmi girişimini gerçekleştirdi.
Fiorentina, Torino, Wolverhampton ve Celtic'in de ilgilendiği Abel Hernandez'e Galatasaray ilk resmi teklifini sundu.
İtalyan basınında yer alan haberde Galatasaray'ın yaptığı ilk teklifi Abel Hernandez'in düşük bulduğu belirtildi. İki tarafın önümüzdeki günlerde tekrar görüşmesi ve Galatasaray'ın golcü oyuncuya yeni bir teklif yapması bekleniyor.
Bonservisi elinde olması nedeniyle Galatasaray'ın ısrarcı davrandığı Abel Hernandez, geride kalan sezon Hull City formasıyla 10 lig maçında 8 gole imza attı. Golcü oyuncu sakatlığı nedeniyle geçen sezonun ilk yarısının büyük bölümünde forma giyememişti.
Abel Hernandez'in yanı sıra Galatasaray'ın golcü adayları arasında Jeol Campbell ismi de ön planda tutuluyor. (Akşam / 12 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
Nuri Şahin an meselesi
Transferde çok yoğun mesai harcayan Galatasaray bombayı patlatıyor... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Nuri Şahin'le büyük oranda anlaştı. Borussia Dortmund'ta satış listesine konan milli futbolcu, G.Saray'dan gelen teklifi prensipte kabul etti. Taraflar arasında pazarlıklar ise kıran kırana sürüyor. Sarı-Kırmızılılar yapılan son görüşmede yıldız isme 2 milyon Euro teklif ederken, Nuri'nin menajerinin 3 milyon Euro istediği belirlendi.
GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği ve aradaki pürüzün ortadan kaldırılacağı öğrenildi. Fatih Terim'in sürekli Nuri ile görüştüğü ve milli futbolcunun da G.Saray'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. (Takvim - 11 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
Manchester City ile Jason Denayer için yapılan transfer görüşmelerinde umutsuzluk hakim... İngiliz ekibi, Belçikalı oyuncunun bir yıl daha kiralık olarak verilmeyeceğini Galatasaray'a bildirdi. Eğer satın almak isteniyorsa teklif yapabilecekleri iletildi. Öte yandan Marsilya'nın Jason Denayer'ın bonservisini almak için 5 milyon euro teklif ettiği belirtiliyor.
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
Nagatomo'ya son teklif
Kiralık sözleşmesi sona eren Japon kanat oyuncusu Yuto Nagatomo'nun bonservisini almak isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Çizme basını, önceki gün İtalya'ya giden Abdurrahim Albayrak'ın Inter'e 2.5 milyon Euro'luk son teklifini yaptığı ve İstanbul'a döndüğünü yazdı. 4 milyon Euro isteyen Inter, kısa sürede yanıt verecek. (Takvim / 10 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
Gomis'e yedek arayan G.Saray'la ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. Il Messagero gazetesi, G.Saray ve Lazio'nun Club Brugge'da oynayan Wesley için teklif yaptığını yazdı.
Okan Kocuk devreye girdi
SEZONU İstanbulspor'da kiralık olarak tamamlayan Okan Kocuk, Galatasaray'da forma giymek için Bursa yönetiminden yardım istedi. Kendisi için 1 milyon euro isteyen yeşil-beyazlı yönetimden anlayış beklediğini iletti. Taffarel ve Muslera ile birlikte çalışmayı çok isteyen 22 yaşındaki eldivenin Bursaspor ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (FOTOMAÇ - 10 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Andre Silva'yı takıma katmaya çalışan sarı-kırmızılılarda, ücretinde artış talep eden Gomis'e de 10 milyon Euro'luk teklif geldi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi....
GALATASARAY'DAN BAŞAKŞEHİRLİ YILDIZA KANCA
Galatasaray'da Fatih Terim transfer planlarını geleceği de düşünerek yazıyor. Cimbom'da Sinan Gümüş'ün haricinde sol bek Nagatomo dahil sol ayak orijinli futbolcu bulunmuyor. Yabancı sayısının düşme durumu ve takımda solak futbolcu bulunmaması üzerine İmparator transferde önceliği İrfan Can Kahveci'ye verdi. Terim, sarı- kırmızılı idarecilere "Yaşı genç, birçok farklı pozisyonda oynayabiliyor. Sol ayağını raket gibi kullanıyor ve zeki bir futbolcu. Alırsak bize uzun yıllar büyük faydası olur" ifadelerini kullandı. Abdurrahim Albayrak'ın özel ilişkilerini kullanarak bu transferle bizzat ilgileneceği öğrenildi
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
İLK DAVET TERİM'DEN
İrfan Can Kahveci henüz Gençlerbirliği'nde forma giyerken Fatih Terim'in dikkatini çekmişti. İmparator, Milli Takım'da görev yaptığı dönemde genç yıldızı ilk kez kadroya davet eden teknik direktör olmuştu. İrfan Can Kahveci bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 25 maçta 1190 dakika oynadı. Sezonu 1 gol ve 1 asistle tamamladı. 5 sarı kart gördü. Hücum performansı yetersiz kalmıştı. (Fotomaç / 9 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
SAMURAY'IN TERCİHİ ASLAN
G.Saray'ın bonservisini almak için ısrarcı olduğu Nagatomo, İnter'e, "Türkiye'de kalmak istiyorum" diyerek yardımcı oldu.
Sarı-kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ile Şükrü Hanedar'ın transferi için İtalya'da olduğu Yuto Nagatomo, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin İnter sportif direktörü Piero Ausilio ile görüştüğü sırada 31 yaşındaki Japon sol bek toplantıya menajeri Robert Takada ile dahil oldu. Nagatomo'nun görüşmeye cep telefonu üzerinden görüntülü aramayla katıldığı öğrenilirken, "G.Saray'da oynamak istiyorum. Lütfen bonservisimde yardımcı olun" ifadelerini kullandığı belirtildi. İnter'in 5 milyon euro istediği Japon oyuncu için G.Saray 2 milyon euro öneriyor. (Fotomaç / 9 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
MİRANDA SÜRPRİZİ
Geçtiğimiz günlerde Yuto Nagatomo'nun transferi için İtalya'da bir araya gelen ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile idari menajeri Şükrü Hanedar, Japon oyuncu için Inter'le masaya oturdu. Görüşmenin konusu Nagatomo transferiydi. Ancak Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Çizme ekibinden Miranda'yı da istedi.
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
Maicon'dan istediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albrayrak'la yaptığı görüşmede Sambacı'nın talibi çıkması halinde satılmasını istemişti. Stoper listesindeki isimleri de ikiliye bildiren İmparator'un, ilk hedefinin Inter'in tecrübeli oyuncusu Miranda olduğu öğrenildi. Terim'in 33 yaşındaki Miranda'yla takımda Ujfalusi etkisi yaratmak istediği kaydedildi. (Güneş / 9 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
38 MİLYON EURO'LUK GOLCÜ
Şampiyon Galatasaray'ın transfer gündemine son derece ilgi çekici bir yıldız girdi. Sarı- kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Porto'dan Milan'a tam 38 milyon euro'ya transfer olan Portekizli golcü Andre Silva'yı kiralık olarak renklerine bağlayabilmek için harekete geçti. Milan'ın büyük umutlar besleyerek transfer ettiği 22 yaşındaki santrfor, geçen sezon Milan formasıyla 40 müsabakada forma giymesine rağmen sadece 10 gol atıp, 2 asist yaparak beklentilerden uzak kaldı.
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
UEFA ile FFP krizi yaşayan İtalyan devi, Andre Silva'yı kiralayıp para kazanabilir. Kırmızı-siyahlılarda Gattuso teknik patronluk koltuğuna oturduktan sonra Silva'nın süresini azaltmış ve 20 yaşındaki santrfor Patrick Cutrone'ye çok daha fazla görev vermeye başlamıştı. Portekiz ile Dünya Kupası kadrosuna da seçilen Silva'nın patlama yapma ihtimali de göz ardı edilmemeli... (Fotomaç / 9 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
GOMİS'E ÇİN KANCASI
Galatsaray'ın, bu sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Bafetimbi Gomis'e, transfer teklifleri geldiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Gomis'in peşine, Uzak Doğu'dan iki takımın düştüğü bildirildi. Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua'nın, geride bıraktığımız sezonda harika bir performans göstererek Süper Lig'de gol kralı unvanını elde eden Gomis konusunda ısrarcı oldukları ifade edildi.
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
UEFA'nın gözetiminde olduğu için maddi anlamda rahatlayacağı her türlü imkanı değerlendirmek isteyen Cim Bom'da yönetimin, Çin kulüplerinin tekliflerini dinleyeceği bilgisine ulaşıldı. Hem Fortune hem de Shenhua'nın bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro (52.9 milyon TL) civarında bir parayı gözden çıkardıkları vurgulandı. Bu rakamın resmiyet kazanması durumunda Aslan'ın, Fransız yıldızı satma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. (9 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
YUNUS MALLI İÇİN GÖZLE WOLFSBURG'TA
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Yunus Mallı için tüm gözler, oyuncunun kulübü Wolfsburg'a çevrildi. Bu sezon Bundesliga'da son anda küme düşmekten kurtulan Yeşil-Beyazlılar'da Yunus'un, yeni bir maceraya yelken açmak istediği konuşuluyor. Alman ekibinin ise milli futbolcunun menacerliğini üstlenen İlhan Mallı ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapacağı ve buradan çıkacak karara göre de bir yol haritası belirleyeceği bildirildi. (Fanatik / 9 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
NDİAYE'NİN MENAJERİ AÇIKLADI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Stoke City'ye satılan ancak takımın Premier Lig'de küme düşmesinin ardından yeniden alınması için gündeme Badou Ndiaye'nin menajeri William D'Avfilla, Senegalli oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.
D'Avfilla, "Oyuncum şu an için 2018 Dünya Kupası'na konsantre olmuş durumda. Galatasaray ile ilgili durum nasıl gidiyor sorusunun yanıtını ise gelecek hafta verebilirim. O zaman daha net konuşabilirim" açıklamasını yaptı. (Ajansspor / 9 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
RODRİGUES TEKLİFİ REDDETTİ
Galatasaray'da bu sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Garry Rodrigues, Newcastle United'dan gelen transfer teklifini geri çevirdi.
İngilizler'in yıldız oyuncu için 1.3 milyon pound'luk bir teklifte bulunduğu ancak Rodrigues'in, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak... Ben de kendimi burada göstermek istiyorum" dediği öğrenildi. (Fanatik / 9 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
HERNANDEZ SESLERİ
Hücuma takviye arayan Galatasaray'da yedek forvet olarak Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Abel Hernandez'in ismi gündeme geldi. Sözleşmesi sona eren Uruguaylı santrfor için Fiorentina, Torino ve Celtic de devrede. Ancak İtalyan basını, bu takımlar arasında Galatasaray'ın daha ağır bastığını yazdı. 28 yaşında, 1.86 boyundaki oyuncu, Devler Ligi'nde oynama fikrinden dolayı Cimbom'a daha cazip bakıyor. 2014'te Palermo'dan 12 milyon Euro karşılığında Hull City'ye transfer olan Hernandez, geçen sezon ligde 10 maçta 8 gol, 2 asistle oynadı. (HTSpor / 9 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
MAICON GİDİYOR
Galatasaray yönetimi, gelen cezalar üzerine UEFA kadrosunun 21 oyuncu ile sınırlamasının da etkisiyle Maicon'a yol verecek. Terim'in ilk 11'de düşünmediği ve yılda 2.2 milyon Euro kazanan Brezilyalı oyuncudan kendisine kulüp bulması istendi.
Arayışlara başlayan Maicon, eski kulübü Sao Paulo'yla görüştü. Brezilya ekibinin, "Yıllık 1.5 milyon Euro'dan fazla veremeyiz. Bonservisine de 3 milyon Euro öderiz" dediği öğrenildi. (HTSpor / 9 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
DENAYER'E TALİP VAR
Cimbom'un tekrar kiralamak istediği Jason Denayer için Manchester City'ye ulaşan teklifler artmaya başladı. Belçika basını, Denayer için Galatasaray dışında Lyon, Marsilya ve Mönchengladbach'ın da devrede olduğu yazıldı.
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
Roma'nın da menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ancak transferde ısrarcı olmadığı belirtildi. Bu kulüpler dışında Manchester City ile kulüp ilişkileri kuvvetli olan La Liga ekibi Girona da Denayer için teklif yapmaya hazırlanıyor. Manchester City'nin Denayer'in potansiyelini düşünerek satacağı kulüplere "Geri satın alma bedeli" şartını koştuğu bilgisi verildi. (9 Haziran)
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
ELMANDER'DEN İKİ TAVSİYE
Fatih Terim'in dönmesi ile birlikte Galatasaray için futbolcu araştırma ekibine dahil olan Johan Elmander'in, transfer turuna çıktığı iddia edildi.
Meksika basınında yer alan haberlere göre İsveçli eski yıldız, Galatasaray için Sırbistan-Şili maçını takip etti. Elmander'in bu müsabakada Mora ve Diaz'ı izlediği ileri sürüldü.
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
Paulo Diaz, Arjantin'in San Lorenzo takımında forma giyiyor. 23 yaşındaki genç oyuncu, stoper pozisyonunun yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor. Bu sezon 30 maçta 3 gol ve 3 asistle öne çıkan Diaz, Şili Milli Takımı'nda da 8 kez forma giydi. Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Diaz'ın piyasa değeri 4 milyon Euro civarında...
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
DEFANSA KURT SAVUNMACI
Aslan'ın bu sezon Stoke City'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de olan Kurt Zouma ile ilgilendiği ortaya çıktı. İngiliz basını, Fatih Terim önderliğinde Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmaya çalışan Sarı-Kırmızılılar'ın 24 yaşındaki stoperle temasa geçtiğini yazdı.
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden Chelsea'ye dönen Zouma'nın düzenli oynayayacağı bir kulübe gitmek istediği, Devler Ligi faktörü nedeniyle de transfere sıcak bakabileceği öne sürüldü.
Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)
1.90 boyundaki Fransız stoper güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Kurt Zouma, geçen sezon Stoke City formasıyla Premier Lig'de 34 maça çıkarken, 1 gol attı. Zouma'nın Chelsea'yle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Avrupa'ya giden ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın bu transfer için Ada'ya geçmesi bekleniyor. (HTSpor / 9 Haziran)
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