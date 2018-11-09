Elmanderden G.Saray açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Elmander'den G.Saray açıklaması!

    Galatasaray'ın eski futbolcusu ve şuanda Terim'in scout ekibinde yer alan Johan Elmander, İsveç basınına konuştu.
    9 Kasım 2018 Cuma, 19:51:29 Güncelleme: 20:36:21
    Elmanderden G.Saray açıklaması!

    Johan Elmander'in İsveç basınına verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili söyledikleri şu şekilde:

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    Elmanderden G.Saray açıklaması!

    Galatasaray'ın bana futbol oynadıktan sonra da teklif yapması, birlikte çalışmak istemesi çok güzel.

    Elmanderden G.Saray açıklaması!

    Hem gözlemci hem de danışmanım. Nordik ülkelerde oynayan oyuncularla ilgili ipuçları ve bilgiler veriyorum.

    Elmanderden G.Saray açıklaması!

    Kulüp sürekli benden yeni bilgiler, yeni oyuncular için tavsiyeler istiyor.

    Elmanderden G.Saray açıklaması!

    Galatasaray İskandinav oyuncularla yakından ilgileniyor.

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