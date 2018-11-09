Elmanderden G.Saray açıklaması!

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Elmander'den G.Saray açıklaması!
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve şuanda Terim'in scout ekibinde yer alan Johan Elmander, İsveç basınına konuştu.
9 Kasım 2018 Cuma, 19:51:29
Güncelleme: 20:36:21
Johan Elmander'in İsveç basınına verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili söyledikleri şu şekilde:
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Galatasaray'ın bana futbol oynadıktan sonra da teklif yapması, birlikte çalışmak istemesi çok güzel.
Hem gözlemci hem de danışmanım. Nordik ülkelerde oynayan oyuncularla ilgili ipuçları ve bilgiler veriyorum.
Kulüp sürekli benden yeni bilgiler, yeni oyuncular için tavsiyeler istiyor.
Galatasaray İskandinav oyuncularla yakından ilgileniyor.