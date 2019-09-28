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El Clasico! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
Bir yanda 23. şampiyonluğu isteyen Aslan, diğer yanda 4. yıldızı takmak için kenetlenen Kanarya. Tüm Türkiye'nin gözlerini çevireceği derbide Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal sürpriz kararlar aldı. İşte her iki takımın derbi 11'i...
28 Eylül 2019 Cumartesi 07:44
Güncelleme: 28.09.2019 07:44
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SüperLig'de derbi heyecanı doruklara tırmandı. Tüm Türkiye'nin kilitleneceği müthiş derbi saat 20.00'de Galatasaray'ın sahası Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
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İki yıl üst üste mutlu sona ulaşarak rakibiyle arasındaki şampiyonluk farkını 3'e çıkaran Galatasaray, yenilenmiş kadrosuyla lige hızlı başlayan Sarı Kanarya'yı ağırlıyor.
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılılar, 5 yıl aradan sonra yeniden mutlu sona ulaşarak 4. yıldızı takmak isteyen sarı- lacivertlileri konuk edecek. Kritik müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır olacak.
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