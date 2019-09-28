El Clasico! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Bir yanda 23. şampiyonluğu isteyen Aslan, diğer yanda 4. yıldızı takmak için kenetlenen Kanarya. Tüm Türkiye'nin gözlerini çevireceği derbide Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal sürpriz kararlar aldı. İşte her iki takımın derbi 11'i...

28 Eylül 2019 Cumartesi 07:44 Güncelleme: 28.09.2019 07:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





