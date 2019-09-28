El Clasico! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
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El Clasico! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Bir yanda 23. şampiyonluğu isteyen Aslan, diğer yanda 4. yıldızı takmak için kenetlenen Kanarya. Tüm Türkiye'nin gözlerini çevireceği derbide Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal sürpriz kararlar aldı. İşte her iki takımın derbi 11'i...
28 Eylül 2019 Cumartesi 07:44 Güncelleme: 28.09.2019 07:44
El Clasico! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Süper Lig'de derbi heyecanı doruklara tırmandı. Tüm Türkiye'nin kilitleneceği müthiş derbi saat 20.00'de Galatasaray'ın sahası Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.


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El Clasico! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

İki yıl üst üste mutlu sona ulaşarak rakibiyle arasındaki şampiyonluk farkını 3'e çıkaran Galatasaray, yenilenmiş kadrosuyla lige hızlı başlayan Sarı Kanarya'yı ağırlıyor.

El Clasico! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılılar, 5 yıl aradan sonra yeniden mutlu sona ulaşarak 4. yıldızı takmak isteyen sarı- lacivertlileri konuk edecek. Kritik müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır olacak.

El Clasico! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

FENER'DE GARRY YOK
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında ayak bileğinden sakatlanan Garry Rodrigues bu akşam eski takımına karşı forma giyemeyecek.

El Clasico! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

CiMBOM'DA TEK EKSiK
Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatıp düz koşulara başlayan Emre Akbaba dışında eksik yok.

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