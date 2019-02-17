Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray - Fotomaç
17 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray

Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray maçı, Türk futbolunun iki usta ismi Fatih Terim ve Mustafa Denizli'yi 20 yıl sonra karşı karşıya getirecek. İki teknik adamın da bugün kazanmaktan başka çaresi yok.

17 Şubat 2019 Pazar 07:56
Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında şampiyonluk adayı Galatasaray, Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray

Zorlu karşılaşmada Türk futbolu ve Galatasaray'ın iki dev ismi Fatih Terim ile Mustafa Denizli birbirlerine rakip olacak.

Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray

Denizli, Terim'li Galatasaray ile ilk kez karşılaşacak.

Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray

İki efsane son olarak ise 1996-97 sezonunda oynanan Kocaeli-Galatasaray maçında kozlarını paylaşmış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN