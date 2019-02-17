Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray - Fotomaç
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Efsanelerin Kapışması: Kasımpaşa - Galatasaray
Kasımpaşa - Galatasaray maçı, Türk futbolunun iki usta ismi Fatih Terim ve Mustafa Denizli'yi 20 yıl sonra karşı karşıya getirecek. İki teknik adamın da bugün kazanmaktan başka çaresi yok.
17 Şubat 2019 Pazar 07:56
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında şampiyonluk adayı Galatasaray, Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Zorlu karşılaşmada Türk futbolu ve Galatasaray'ın iki dev ismi Fatih Terim ile Mustafa Denizli birbirlerine rakip olacak.
Denizli, Terim'li Galatasaray ile ilk kez karşılaşacak.
İki efsane son olarak ise 1996-97 sezonunda oynanan Kocaeli-Galatasaray maçında kozlarını paylaşmış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.