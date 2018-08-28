Dynamo Kiev ve Olympiakos Feghouliye talip! - Galeri - Fotomaç
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Dynamo Kiev ve Olympiakos Feghouli'ye talip!
28 Ağustos 2018 Salı, 09:11:32
Güncelleme: 09:22:04
Dynamo Kiev ve Olympiakos Feghouli'ye talip!
Transferin bitmesine 3 kala Galatasaray'da hareketlilik ara vermeksizin devam ediyor. Gomis'in Al Hilal'e transferi sonrası Feghouli'nin de takım gönderilmek istendiği biliniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dynamo Kiev ve Olympiakos Feghouli'ye talip!
Takım için 'Fransızca konuşanlar' olarak ayrı bir grup oldukları söylenen Feghouli, Gomis, Belhanda üçlüsünde sıra Feghouli'nin satışına geldi.
Dynamo Kiev ve Olympiakos Feghouli'ye talip!
4,35 milyon Euro'luk senelik ücret ile Galatasaray'ın en çok kazanan ismi olan Cezayirli, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından gösterdiği performan ile aldığı parayı hak etmemekle itham ediliyor.
Dynamo Kiev ve Olympiakos Feghouli'ye talip!
Galatasaray yönetiminin, takım bulmasını söylediği Feghouli'nin menajerinin, Cezayirli oyuncu için sarı kırmızılı ekibe üç teklif getirdiği iddia ediliyor.
Dynamo Kiev ve Olympiakos Feghouli'ye talip!
Ukrayna'dan Dynamo Kiev, Yunanistan'dan Olympiakos ve Fransa'dan Rennes takımlarının Feghouli için Galatasaray ile masaya oturmaya hazır olduğu iddia ediliyor. (DZFootball)