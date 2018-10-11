Duygun Yarsuvattan Mustafa Cengize sert sözler! - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Duygun Yarsuvat'tan Mustafa Cengiz'e sert sözler!

    Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat, mevcut başkan Mustafa Cengiz'i sert sözlerle eleştirdi.
    11 Ekim 2018 Perşembe, 18:29:05 Güncelleme: 18:35:08
    Duygun Yarsuvattan Mustafa Cengize sert sözler!

    Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat, mevcut sarı kırmızılı yönetimi ve başkan Mustafa Cengiz'i sert ifadelerle eleştirdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Duygun Yarsuvattan Mustafa Cengize sert sözler!

    İşte Duygun Yarsuvat'ın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları;

    Duygun Yarsuvattan Mustafa Cengize sert sözler!

    ''Kusursuz sorumluluk Mustafa Cengiz'in anlattığı gibi bir şey değildir. Çalışan bir kişinin yapmış olduğu bir zarardan başkasının sorumlu olması durumudur. Başkan ise Galatasarayla ilgili kararları kendisi veriyor."

    Duygun Yarsuvattan Mustafa Cengize sert sözler!

    "Fatih Terim, Gomis'le ilgili kararları tek başına mı alıyor! Başkan Mustafa Cengiz ''sorumsuz sorumlu'' değildir. Gomis transferinde sorumlu yönetim ve başkan Mustafa Cengiz'dir."

    Duygun Yarsuvattan Mustafa Cengize sert sözler!

    "YA ÖYLESİNDİR YA DEĞİL!"

    "Başkan Mustafa Cengiz yarım hukukçuyum diyor, böyle olmaz ya tam olursun ya da olmazsın."

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