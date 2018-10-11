Duygun Yarsuvattan Mustafa Cengize sert sözler!

Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat, mevcut başkan Mustafa Cengiz'i sert sözlerle eleştirdi.
11 Ekim 2018 Perşembe, 18:29:05
Güncelleme: 18:35:08
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Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat, mevcut sarı kırmızılı yönetimi ve başkan Mustafa Cengiz'i sert ifadelerle eleştirdi.
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İşte Duygun Yarsuvat'ın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları;
''Kusursuz sorumluluk Mustafa Cengiz'in anlattığı gibi bir şey değildir. Çalışan bir kişinin yapmış olduğu bir zarardan başkasının sorumlu olması durumudur. Başkan ise Galatasarayla ilgili kararları kendisi veriyor."
"Fatih Terim, Gomis'le ilgili kararları tek başına mı alıyor! Başkan Mustafa Cengiz ''sorumsuz sorumlu'' değildir. Gomis transferinde sorumlu yönetim ve başkan Mustafa Cengiz'dir."
"YA ÖYLESİNDİR YA DEĞİL!"
"Başkan Mustafa Cengiz yarım hukukçuyum diyor, böyle olmaz ya tam olursun ya da olmazsın."