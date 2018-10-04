Duygun Yarsuvattan flaş seçim açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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Duygun Yarsuvat'tan flaş seçim açıklaması!
Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, mevcut sarı kırmızılı yönetim hakkında sert açıklamalarda bulundu.
4 Ekim 2018 Perşembe, 14:44:14
Güncelleme: 14:48:50
Duygun Yarsuvat'tan flaş seçim açıklaması!
Duygun Yarsuvat verdiği demeçt; "Bu yönetim Galatasaray'ı tanımıyor. Dağdan gelip bağdakini kovmaya çalışıyor. Olmazsa yeniden seçime gidebiliriz" ifadelerini kullandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Duygun Yarsuvat'tan flaş seçim açıklaması!
Duygun Yarsuvat'ın Tgrt Haber'e verdiği açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
Duygun Yarsuvat'tan flaş seçim açıklaması!
ADA KONUSU
Galatasaray Adası'nda yetki verilmemesinin sebebi, istenilen yetkiler adanın elden çıkabilecek duruma gelmesiydi. Galatasaray Adası'nın tabusu, Galatasaray Kulübü'ne aittir. Tapulu bir arazimizdir.
Duygun Yarsuvat'tan flaş seçim açıklaması!
Üzerinde koparılan kıyameti hiç anlamıyorum. Padişah torununun torunu geldi 'Burası benim' dedi. Senin ise bize dava aç. Gitti devlete karşı açtı ve davayı kaybetti.
Duygun Yarsuvat'tan flaş seçim açıklaması!
"OTELİN İNŞAATI BİTER"
Otel benim dönemimde yapılmaya başlandı. Benden sonra da devam etti. Otelin şu an parası hazır, 9 milyon doları var.