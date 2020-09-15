Galeri Galatasaray Dünya yıldızından heyecanlandıran hamle! Galatasaraylılar mesaj yağdırdı

Dünya yıldızından heyecanlandıran hamle! Galatasaraylılar mesaj yağdırdı

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle orta sahasına takviye yapmayı planlarken dünyaca ünlü yıldızdan sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden Arda Turan, Radamel Falcao ve Claudio Taffarel'i takibe alırken sarı-kırmızılı taraftarları da hayli heyecanlandırdı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri