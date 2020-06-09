Dünya yıldızı kulüp tesislerine alınmadı! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri Dünya yıldızı kulüp tesislerine alınmadı! Galatasaray...

Dünya yıldızı kulüp tesislerine alınmadı! Galatasaray...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray gaza bastı. Transfer gelişmelerini sürdüren sarı kırmızılıların ilgilendiği dünya yıldızı, bugün antrenman için kulüp tesislerine geldi fakat içeri alınmadı. İşte flaş gelişmeye dair tüm gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri

9 Haziran 2020 Salı 18:41 Güncelleme: 09.06.2020 18:42
Dünya yıldızı kulüp tesislerine alınmadı! Galatasaray...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor.

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Dünya yıldızı kulüp tesislerine alınmadı! Galatasaray...

Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek.

Dünya yıldızı kulüp tesislerine alınmadı! Galatasaray...

Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda forvet transferi için de girişimler devam ediyor.

Dünya yıldızı kulüp tesislerine alınmadı! Galatasaray...

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.

Dünya yıldızı kulüp tesislerine alınmadı! Galatasaray...

Kulübü Brescia ile antrenmanlara çıkmayan ve Başkan Massimo Cellino'yla yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine karar verilen Mario Balotelli, bugün antrenman için tesislere geldi fakat içeri alınmadı.

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