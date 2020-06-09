HaberlerGaleriDünya yıldızı kulüp tesislerine alınmadı! Galatasaray...
Dünya yıldızı kulüp tesislerine alınmadı! Galatasaray...
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray gaza bastı. Transfer gelişmelerini sürdüren sarı kırmızılıların ilgilendiği dünya yıldızı, bugün antrenman için kulüp tesislerine geldi fakat içeri alınmadı. İşte flaş gelişmeye dair tüm gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri
9 Haziran 2020 Salı 18:41
Güncelleme: 09.06.2020 18:42
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek.
Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda forvet transferi için de girişimler devam ediyor.
Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.
Kulübü Brescia ile antrenmanlara çıkmayan ve Başkan Massimo Cellino'yla yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine karar verilen Mario Balotelli, bugün antrenman için tesislere geldi fakat içeri alınmadı.