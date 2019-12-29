Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Süper Lig'de ilk yarının kapanmasına çok az bir süre kala 4 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi için girişimlerini hızlandıran Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ilk devreyi beklentilerin altında tamamlayarak maç fazlasıyla 6. sırada kendine yer buldu. Transfer için birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar için dünya yıldızı bir isim gündeme gelirken sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri....