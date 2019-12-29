Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Süper Lig'de ilk yarının kapanmasına çok az bir süre kala 4 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi için girişimlerini hızlandıran Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ilk devreyi beklentilerin altında tamamlayarak maç fazlasıyla 6. sırada kendine yer buldu. Transfer için birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar için dünya yıldızı bir isim gündeme gelirken sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri....

29 Aralık 2019 Pazar 11:24 Güncelleme: 29.12.2019 11:24
Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Süper Lig'de ilk yarının perdesi 30 Aralık'ta oynanacak mücadelelerle resmen kapanıyor. İkinci devre için kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüpler, birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

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Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Bu kulüplerden biri de ilk yarıyı Antalyaspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle kapatan Galatasaray.

Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

İlk devrede yapılan birçok yeni transfere rağmen beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla 27 puan ile 6. sırada bulunuyor.

Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Son haftayı galibiyetle kapatsa da Aslan, gerek oyuncuların bireysel performansı gerekse takım halinde gösterilen performanslar teknik heyeti yeteri kadar tatmin etmiyor.

Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Bu sebeptendir ki tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, ocak ayı transfer dönemini işaret etmişti. 4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için sarı-kırmızılıların gündemine flaş bir isim geldi.

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