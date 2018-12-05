Drogba Galatasaraya o ismi önerdi!

Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba, sarı-kırmızılıları kendisini aratmayacak bir ismi önerdi.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 02:17:38
Güncelleme: 07:56:13
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılırken sarı kırmızılı taraftarlar yenilginin getirdiği moralsizliği Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarıyla bir nebze olsun unuttu.
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Maç sonrası açıklamalarda bulunan Albayrak, birkaç oyuncunun transferi konsunda oyuncuların kendileriyle ve kulüpleriyle anlaşma sağladıklarını ifade etti.
Galatasaray taraftarlarına ikinci yarı bambaşka bir takım izleteceklerini söyleyen Albayrak "İlk yarıyı 6 puan geride bitirirsek, konuştuğumuz ve anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde bambaşka bir Galatasaray olacak. O zaman farklı şeyler konuşacağız" dedi.
Albayrak, bu isimlerin kimler olduğu hakkında bilgi vermezken sarı kırmızılı taraftarlar özellikle golcü olarak hangi ismin transfer edileceğini merak etmeye başladı.
Peki, Galatasaray'ın transfer gündeminde hangi isimler var? Albayrak'ın bahsettiği 'bambaşka takımda" şimdiki kadrodan kimler yer almayacak?
İşte Galatasaray'ın devre arası için gündemine aldığı gelecek ve gidecekler listesi...