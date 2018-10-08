Donktan Fatih Terime mesaj! - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Donk'tan Fatih Terim'e mesaj!

    Antalya maçında G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından 85. dakikada forvet olarak oyuna alınan ve 87'de attığı golle takımına hayati bir 3 puan kazandıran Ryan Donk, attığı gole ve Galatasaray'a dair açıklamalarda bulundu.
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 15:22:24 Güncelleme: 15:29:14
    Donk'tan Fatih Terim'e mesaj!
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    Donktan Fatih Terime mesaj!

    Antalyaspor karşısında attığı gol ile Galatasaray'a üç puanı getiren Ryan Donk, attığı gole ve Galatasaray'daki günlerine dair açıklamalarda bulundu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Donk'tan Fatih Terim'e mesaj!
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    Donktan Fatih Terime mesaj!

    Ryan Donk'un Vatan Gazetesi'ne yaptığı açıklamalardan satır başları ise şu şekilde;

    Donk'tan Fatih Terim'e mesaj!
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    Donktan Fatih Terime mesaj!

    "G.Saray'da çok zor zamanlarım oldu. Fatih hoca bana tekrar kapıları açtı."

    Donk'tan Fatih Terim'e mesaj!
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    Donktan Fatih Terime mesaj!

    "Bana güvendi, özgüvenimi kazandım. Antalyaspor maçında son 6 dakikada görev yapsam da elimden geleni fazlasıyla yapıyorum."

    Donk'tan Fatih Terim'e mesaj!
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    Donktan Fatih Terime mesaj!

    "Fileleri sarsarak hocamı mahcup etmediğim için çok mutluyum."

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