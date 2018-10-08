Donktan Fatih Terime mesaj!

Donk'tan Fatih Terim'e mesaj!

Antalya maçında G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından 85. dakikada forvet olarak oyuna alınan ve 87'de attığı golle takımına hayati bir 3 puan kazandıran Ryan Donk, attığı gole ve Galatasaray'a dair açıklamalarda bulundu.

8 Ekim 2018 Pazartesi, 15:22:24 Güncelleme: 15:29:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





