Donktan Fatih Terime mesaj!

Antalya maçında G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından 85. dakikada forvet olarak oyuna alınan ve 87'de attığı golle takımına hayati bir 3 puan kazandıran Ryan Donk, attığı gole ve Galatasaray'a dair açıklamalarda bulundu.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 15:22:24
Güncelleme: 15:29:14
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Donk'tan Fatih Terim'e mesaj!
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Antalyaspor karşısında attığı gol ile Galatasaray'a üç puanı getiren Ryan Donk, attığı gole ve Galatasaray'daki günlerine dair açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Donk'tan Fatih Terim'e mesaj!
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Ryan Donk'un Vatan Gazetesi'ne yaptığı açıklamalardan satır başları ise şu şekilde;
Donk'tan Fatih Terim'e mesaj!
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"G.Saray'da çok zor zamanlarım oldu. Fatih hoca bana tekrar kapıları açtı."
Donk'tan Fatih Terim'e mesaj!
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"Bana güvendi, özgüvenimi kazandım. Antalyaspor maçında son 6 dakikada görev yapsam da elimden geleni fazlasıyla yapıyorum."
Donk'tan Fatih Terim'e mesaj!
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"Fileleri sarsarak hocamı mahcup etmediğim için çok mutluyum."