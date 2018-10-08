Galatasaray'da ön liberoda Fernando, stoperde Maicon'un ardından forvette de Eren'in boşluğunu dolduran Ryan Donk'u, takım arkadaşları, "Nereye koysan oynuyor. Eldivenleri de alabilir" diye övdü.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 11:48:22
Güncelleme: 11:51:29
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'Donk her an eldivenleri alabilir'
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Antalya'da 0-0 giden maçta önce Feghouli'yi sonra Maicon'u oyuna alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son değişiklik hakkını Muğdat Çelik'ten yana kullanmaya hazırlanıyordu.
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'Donk her an eldivenleri alabilir'
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Kenarda ısınan Muğdat, ismini duyunca yedek kulübesine yöneldi.
'Donk her an eldivenleri alabilir'
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Ancak Terim, yardımcıları ile durum değerlendirmesi yaptı ve Donk'u Maicon'un yanına ikinci forvet olarak koymaya karar verdi.
'Donk her an eldivenleri alabilir'
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Donk da oyuna girdikten 3 dakika sonra topla buluştuğu ilk pozisyonda golü attı.
'Donk her an eldivenleri alabilir'
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TAKIM ARKADAŞLARI VE TEKNIK HEYETTEN ÖZEL KUTLAMA
4-1 kazanılan Kasımpaşa maçında ön liberoda Fernando'nun boşluğunu dolduran, 3-0'lık Lokomotiv Moskova zaferinde Maicon'un yerine stoperde başarıyla oynayan Ryan Donk, Antalya'da Eren Derdiyok'u aratmadı.