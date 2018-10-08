Donk her an eldivenleri alabilir - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    'Donk her an eldivenleri alabilir'

    Galatasaray'da ön liberoda Fernando, stoperde Maicon'un ardından forvette de Eren'in boşluğunu dolduran Ryan Donk'u, takım arkadaşları, "Nereye koysan oynuyor. Eldivenleri de alabilir" diye övdü.

    8 Ekim 2018 Pazartesi, 11:48:22 Güncelleme: 11:51:29
    'Donk her an eldivenleri alabilir'
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    Donk her an eldivenleri alabilir

    Antalya'da 0-0 giden maçta önce Feghouli'yi sonra Maicon'u oyuna alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son değişiklik hakkını Muğdat Çelik'ten yana kullanmaya hazırlanıyordu.

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    'Donk her an eldivenleri alabilir'
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    Donk her an eldivenleri alabilir

    Kenarda ısınan Muğdat, ismini duyunca yedek kulübesine yöneldi.

    'Donk her an eldivenleri alabilir'
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    Donk her an eldivenleri alabilir

    Ancak Terim, yardımcıları ile durum değerlendirmesi yaptı ve Donk'u Maicon'un yanına ikinci forvet olarak koymaya karar verdi.

    'Donk her an eldivenleri alabilir'
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    Donk her an eldivenleri alabilir

    Donk da oyuna girdikten 3 dakika sonra topla buluştuğu ilk pozisyonda golü attı.

    'Donk her an eldivenleri alabilir'
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    Donk her an eldivenleri alabilir

    TAKIM ARKADAŞLARI VE TEKNIK HEYETTEN ÖZEL KUTLAMA

    4-1 kazanılan Kasımpaşa maçında ön liberoda Fernando'nun boşluğunu dolduran, 3-0'lık Lokomotiv Moskova zaferinde Maicon'un yerine stoperde başarıyla oynayan Ryan Donk, Antalya'da Eren Derdiyok'u aratmadı.

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