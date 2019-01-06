Dış basından flaş iddia! Mourinho ve Fatih Terim...
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda mücadele eden ve grubu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ın rakibi Benfica ile ilgili flaş bir iddia geldi.
6 Ocak 2019 Pazar, 20:26:56
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Portekiz'in Benfica takımında alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Rui Vitoria'nın görevine son verildi.
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Benfica kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, görev yaptığı 3,5 sezonda kulübe 2 lig şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandıran Rui Vitoria'ya teşekkür edildi.
Benfica son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda Portimonense'ye 2-0 yenilerek, 4. sıraya düşmüştü.
Rui Vitoria'nın yerine geçici olarak, kulübün ikinci takımını çalıştıran Bruno Laje getirildi.
Galatasaray'ın rakibi ile ilgili Portekiz basınında flaş bir haber yayınlandı.