Dış basından flaş iddia! Mourinho ve Fatih Terim... - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Dış basından flaş iddia! Mourinho ve Fatih Terim...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda mücadele eden ve grubu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ın rakibi Benfica ile ilgili flaş bir iddia geldi.
6 Ocak 2019 Pazar, 20:26:56
Dış basından flaş iddia! Mourinho ve Fatih Terim...

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Portekiz'in Benfica takımında alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Rui Vitoria'nın görevine son verildi.

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Dış basından flaş iddia! Mourinho ve Fatih Terim...

Benfica kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, görev yaptığı 3,5 sezonda kulübe 2 lig şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandıran Rui Vitoria'ya teşekkür edildi.

Dış basından flaş iddia! Mourinho ve Fatih Terim...

Benfica son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda Portimonense'ye 2-0 yenilerek, 4. sıraya düşmüştü.

Dış basından flaş iddia! Mourinho ve Fatih Terim...

Rui Vitoria'nın yerine geçici olarak, kulübün ikinci takımını çalıştıran Bruno Laje getirildi.

Dış basından flaş iddia! Mourinho ve Fatih Terim...

Galatasaray'ın rakibi ile ilgili Portekiz basınında flaş bir haber yayınlandı.

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