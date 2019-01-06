Dış basından flaş iddia! Mourinho ve Fatih Terim...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda mücadele eden ve grubu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ın rakibi Benfica ile ilgili flaş bir iddia geldi.

6 Ocak 2019 Pazar, 20:26:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





