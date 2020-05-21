Diagne'ye bir talip daha çıktı! Gelecek teklif...

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, Belçika ekibinde beğenilmedi. Sık sık kadro dışı kalan Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda da düşünülmüyor. Oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak olan Galatasaray'a iyi haber geldi. İşte Diagne'yi isteyen son takım...
21 Mayıs 2020 Perşembe 08:57
Güncelleme: 21.05.2020 08:57
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Sezon başında Belçika Ligi takımlarından Club Brugge'e kiralanan ancak burada istenilen performansı gösteremeyen Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu olmuştu.
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Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Diagne'ye İngiliz kulüplerinin ilgisi sürüyor.
Takvim'de yer alan habere göre Watford ve Nottingham Forest'in ardından Championship ekibi Leeds United'ın da Senegalli golcü için nabız yokladığı öğrenildi.
Ligde lider durumda bulunan Leeds'in Premir Lig'e yakın olması nedeniyle alternatifi geniş bir kadro kurmak istediği ve planlarının içersine Diagne'yi de aldığı öne sürüldü.
İngiliz kulüplerinin yoğun ilgi göstermesine rağmen henüz beklemede oldukları ortaya çıkarken Galatasaray gelecek tekliflere odaklandı.