Diagne'ye bir talip daha çıktı! Gelecek teklif...

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, Belçika ekibinde beğenilmedi. Sık sık kadro dışı kalan Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda da düşünülmüyor. Oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak olan Galatasaray'a iyi haber geldi. İşte Diagne'yi isteyen son takım...