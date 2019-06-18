Diagne'den transfer açıklaması! 'Benim için...' - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Diagne'den transfer açıklaması! 'Benim için...'

Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu olan golcü oyuncu Mbaye Diagne gündemden düşmüyor. Senegalli futbolcu son olarak milli takım kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki yıldız futbolcu kariyer hedefine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

(fotomac.com. tr / Dış Haberler)

18 Haziran 2019 Salı 14:45 Güncelleme: 18.06.2019 15:42
Diagne'den transfer açıklaması! 'Benim için...'

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, yaptıklarıyla ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Diagne'den transfer açıklaması! 'Benim için...'

Transfer piyasasının da bir numaralı gündem maddesi olan Diagne ile Arap kulüplerinin ilgilendiği iddia ediliyordu.

Diagne'den transfer açıklaması! 'Benim için...'

Golcü oyuncu son olarak Instagram profiline Çin bayrağı emojisi koyarak transfer söylentilerine neden olmuştu.

Diagne'den transfer açıklaması! 'Benim için...'

Süper Lig'de attığı 30 golle gol krallığını zirvede tamamlayan 27 yaşındaki futbolcu, bulunduğu milli takım kampında gazetecilere kariyer hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Diagne'den transfer açıklaması! 'Benim için...'

Afrika Uluslar Kupası'na iyi hazırlandıklarını belirten yıldız oyuncu, "Hocamız beni oynatırsa özellikle hücumda takıma vereceğim çok şey var. Her şekilde hazırım" ifadelerini kullandı.

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