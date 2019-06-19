Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarı Diagne takımdan ayrılacak mı? sorusunu merak ediyor. İsmi sürekli Arap takımları ile anılan Diagne, Senegal Milli Takımı kampında önemli sözler sarf etti. İşte sarı-kırmızılıların golcü futbolcusunun açıklamalarından öne çıkan satır başları...
19 Haziran 2019 Çarşamba 07:58
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Galatasaray'da Mbaye Diagne gelişmesi yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezonu rekor kırarak gol kralı olan Senegalli golcünün sarı-kırmızılılardaki geleceği merak ediliyordu.
Devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya kadroya katılan Mbaye Diagne performansından çok saha dışındaki yaptıkları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kısa süre önce sosyal medya hesabından Galatasaray yazısını kaldıran golcü futbolcu, ardından yeniden eklemişti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da Diagne'nin takımdaki son durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.