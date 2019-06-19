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19 Haziran 2019, Çarşamba
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Diagne'den transfer açıklaması!

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarı Diagne takımdan ayrılacak mı? sorusunu merak ediyor. İsmi sürekli Arap takımları ile anılan Diagne, Senegal Milli Takımı kampında önemli sözler sarf etti. İşte sarı-kırmızılıların golcü futbolcusunun açıklamalarından öne çıkan satır başları...
19 Haziran 2019 Çarşamba 07:58
Diagne'den transfer açıklaması!

Galatasaray'da Mbaye Diagne gelişmesi yaşanıyor.

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Diagne'den transfer açıklaması!

Geçtiğimiz sezonu rekor kırarak gol kralı olan Senegalli golcünün sarı-kırmızılılardaki geleceği merak ediliyordu.

Diagne'den transfer açıklaması!

Devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya kadroya katılan Mbaye Diagne performansından çok saha dışındaki yaptıkları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Diagne'den transfer açıklaması!

Kısa süre önce sosyal medya hesabından Galatasaray yazısını kaldıran golcü futbolcu, ardından yeniden eklemişti.

Diagne'den transfer açıklaması!

Sarı-kırmızılı taraftarlar da Diagne'nin takımdaki son durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

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