Diagne'den transfer açıklaması!

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarı Diagne takımdan ayrılacak mı? sorusunu merak ediyor. İsmi sürekli Arap takımları ile anılan Diagne, Senegal Milli Takımı kampında önemli sözler sarf etti. İşte sarı-kırmızılıların golcü futbolcusunun açıklamalarından öne çıkan satır başları...

19 Haziran 2019 Çarşamba 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





