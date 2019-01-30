Diagne'den sonra Galatasaray'dan ikinci forvet hamlesi!
Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray'da forvet arayışı tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak Diagne transferi için Kasımpaşa ile masaya oturan sarı kırmızılı yönetimden ikinci forvet hamlesi geldi.
30 Ocak 2019 Çarşamba, 12:21:18
Güncelleme: 12:23:11
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Devre arasında forvet transferi gerçekleştirmek için birçok futbolcu ile temasa geçen Galatasaray, son olarak rotasını Süper Lig'e çevirdi.
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İki forvet takviyesi için dört koldan çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı yönetim Diagne'nin ardından Süper Lig'den bir golcüye daha talip oldu.
Alan, Pato, Balotelli ve Benjamin Tetteh gibi isimlerle anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Süper Lig ekiplerinin kapısını çaldı.
İlk olarak Süper Lig'de fırtına estiren Diagne için Kasımpaşa ile temasa geçen sarı kırmızılı yönetim pazarlıkta sona geldi. Ufak pürüzlerin ortadan kalkmasıyla transferin yarın açıklanması bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre; İkinci forvet arayışlarını da sürdüren Galatasaray, Antalyaspor'un Fransız yıldızı Souleyman Doukara'yı gündemine aldı.