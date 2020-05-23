Diagne'den flaş sözler! "Bana İngiltere'ye gel diyor"

PSG maçında kaçırdığı penaltıya da değinen Diagne, "Penaltı atışını benim kullanmamı istemediler ama o an adrenalim seviyem çok yüksekti ve ben atmak istedim. Ancak kaçırdıktan sonra herkesten özür dilememe rağmen beni kadro dışı bıraktı ve A takıma almadı. Yerime çağırdığı oyunculara saygı duyuyorum ama benim seviyemde değillerdi" dedi.