Diagne'den flaş sözler! "Bana İngiltere'ye gel diyor"
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiraladığı ancak performansından memnun kalınmayan Mbaye Diagne, İngiliz kulüplerinin gözdesiydi. Senegalli futbolcu, verdiği röportajda geleceğine ilişkin önemli ifadeler kullandı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:37
Güncelleme: 23.05.2020 13:37
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Galatasaray'ın sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, burada hocasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalmıştı.
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Yeni sezonda Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak edilen golcü futbolcu, kariyerine ve transfer dedikodularına dair birçok konuyu The Guardian'a verdiği röportajda konuştu. İşte Senegalli futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar...
Galatasaray forması giyerken kendisini Newcastle, Everton ve Crystal Palace'ın da istediğini söyleyen Diagne, sonuç olarak Brugge ile anlaştığı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için memnun olduğunu dile getirdi.
Senegalli golcü, Brugge Teknik Direktörü Clement'in kendisine "Seni Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak için aldık. Bizi gruptan çıkar" dediğini söyledi.
PSG maçında kaçırdığı penaltıya da değinen Diagne, "Penaltı atışını benim kullanmamı istemediler ama o an adrenalim seviyem çok yüksekti ve ben atmak istedim. Ancak kaçırdıktan sonra herkesten özür dilememe rağmen beni kadro dışı bıraktı ve A takıma almadı. Yerime çağırdığı oyunculara saygı duyuyorum ama benim seviyemde değillerdi" dedi.