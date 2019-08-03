Galatasaray'ın takımdan göndermek istediği Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne, özel hayatıyla alakalı çok konuşulacak sözlere imzasını attı. Çok eşliliği savunduğunu söyleyen golcü futbolcunun açıklamaları haberimizde...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
3 Ağustos 2019 Cumartesi 12:29
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ortasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ve yeni sezon öncesi takımdan göndermek istediği Mbaye Diagne, flaş açıklamalarda bulundu.
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Observateur isimli dergiye konuşan golcü oyuncu, özel hayatında çok eşliliği savunduğunu söyledi.
Senegalli futbolcunun adı komedyen Soumboulou Bathily ile anılırken, bir İtalyanla dünya evine girmişti. Konuyla ilgili görüşleri sorulan Diagne şöyle yanıt verdi:
"Ben bunu bir aldatma olarak isimlendirmiyorum. Çünkü neler yaşandığını Soumboulou ve ben çok iyi bililyoruz. Şu anki eşimi Soumboulou ile karşılaşmadan 4 yıl önce de tanıyordum. Yani o neler olacağını biliyordu. Onunla çok iyi zamanlar geçirdim ama bu ayrılığa engel değildi. İyi bir insan ve harika bir kadın. Şu an ikinci bir eşle evlenme ihtimalimi göz ardı etmiyorum."
İkinci bir kadınla evlenebileceğini söyleyen Galatasaraylı futbolcuya sözlerine şöyle devam etti: