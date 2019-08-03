Diagne'den çok konuşulacak sözler: Çok eşliyim... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Diagne'den çok konuşulacak sözler: Çok eşliyim...

Diagne'den çok konuşulacak sözler: Çok eşliyim...

Galatasaray'ın takımdan göndermek istediği Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne, özel hayatıyla alakalı çok konuşulacak sözlere imzasını attı. Çok eşliliği savunduğunu söyleyen golcü futbolcunun açıklamaları haberimizde...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

3 Ağustos 2019 Cumartesi 12:29
Diagne'den çok konuşulacak sözler: Çok eşliyim...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ortasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ve yeni sezon öncesi takımdan göndermek istediği Mbaye Diagne, flaş açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Diagne'den çok konuşulacak sözler: Çok eşliyim...

Observateur isimli dergiye konuşan golcü oyuncu, özel hayatında çok eşliliği savunduğunu söyledi.

Diagne'den çok konuşulacak sözler: Çok eşliyim...

Senegalli futbolcunun adı komedyen Soumboulou Bathily ile anılırken, bir İtalyanla dünya evine girmişti. Konuyla ilgili görüşleri sorulan Diagne şöyle yanıt verdi:

Diagne'den çok konuşulacak sözler: Çok eşliyim...

"Ben bunu bir aldatma olarak isimlendirmiyorum. Çünkü neler yaşandığını Soumboulou ve ben çok iyi bililyoruz. Şu anki eşimi Soumboulou ile karşılaşmadan 4 yıl önce de tanıyordum. Yani o neler olacağını biliyordu. Onunla çok iyi zamanlar geçirdim ama bu ayrılığa engel değildi. İyi bir insan ve harika bir kadın. Şu an ikinci bir eşle evlenme ihtimalimi göz ardı etmiyorum."

Diagne'den çok konuşulacak sözler: Çok eşliyim...

İkinci bir kadınla evlenebileceğini söyleyen Galatasaraylı futbolcuya sözlerine şöyle devam etti:

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN