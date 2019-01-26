Diagne Instagram'da bombayı patlattı! Galatasaray...

Galatasaray forvet transferi için Diagne, Alan Carvalho, Pato, Benjamin Tetteh, Khouma Babacar gibi isimlerle ilgilenirken, Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne'den sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
26 Ocak 2019 Cumartesi, 11:17:53
Güncelleme: 12:44:18
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Galatasaray'da ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, Dubai'den eli boş dönmüş ancak havalimanında gazetecilere açıklama yaparak 10 isimle görüştüklerini ve mutlaka transfer yapılacağını belirtmişti.
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Albayrak bu ifadeleri kullanırken Kasımpaşa'nın golcü oyuncusu Diagne'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Instagram'da kişisel hesabından paylaşımda bulunan Senegalli golcü, "Galatasaray Diagne ile prensipte anlaştı" ifadelerinin yer aldığı bir haber görselini paylaştı.
Görseldeki kalp emojisi de dikkat çekti.
KASIMPAŞA DA TEYİT ETTİ
Kasımpaşa kulübü de paylaşımda bulunulan hesabından Mbaye Diagne'ye ait olduğunu geçtiğimiz günlerde teyit etmişti.
GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN MESAJ YAĞMURU
Golcü oyuncunun yaptığı paylaşımın ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar Diagne'yi mesaj yağmuruna tuttu.