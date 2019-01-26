Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray... - Fotomaç
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Diagne Instagram'da bombayı patlattı! Galatasaray...

Galatasaray forvet transferi için Diagne, Alan Carvalho, Pato, Benjamin Tetteh, Khouma Babacar gibi isimlerle ilgilenirken, Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne'den sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

26 Ocak 2019 Cumartesi, 11:17:53 Güncelleme: 12:44:18
Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

Galatasaray'da ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, Dubai'den eli boş dönmüş ancak havalimanında gazetecilere açıklama yaparak 10 isimle görüştüklerini ve mutlaka transfer yapılacağını belirtmişti.

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Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

Albayrak bu ifadeleri kullanırken Kasımpaşa'nın golcü oyuncusu Diagne'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

Instagram'da kişisel hesabından paylaşımda bulunan Senegalli golcü, "Galatasaray Diagne ile prensipte anlaştı" ifadelerinin yer aldığı bir haber görselini paylaştı.

Görseldeki kalp emojisi de dikkat çekti.

Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

KASIMPAŞA DA TEYİT ETTİ

Kasımpaşa kulübü de paylaşımda bulunulan hesabından Mbaye Diagne'ye ait olduğunu geçtiğimiz günlerde teyit etmişti.

Diagne Instagramda bombayı patlattı! Galatasaray...

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN MESAJ YAĞMURU

Golcü oyuncunun yaptığı paylaşımın ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar Diagne'yi mesaj yağmuruna tuttu.

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