Galatasaray'da sezonu gol kralı olarak kapatan Mbaye Diagne için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak Senegalli golcü ile Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın anlaştığı ifade ediliyordu. Kulübün medya sorumlusu konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)