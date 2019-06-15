Galatasaray'da sezonu gol kralı olarak kapatan Mbaye Diagne için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak Senegalli golcü ile Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın anlaştığı ifade ediliyordu. Kulübün medya sorumlusu konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
15 Haziran 2019 Cumartesi 10:18
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Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, kadrosundaki bazı oyuncuları satarak kaynak yaratmayı planlıyor.
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Sarı-kırmızılı takım, özellikle sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne'yi satarak önemli bir bonservis bedeli elde etmek istiyor.
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Senegalli golcü ile Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın ilgilendiği ve hatta oyuncuyla anlaştığı iddia ediliyordu.
Kulübün medya sorumlusu Ahmad Al Masoud sosyal medya hesabı üzerinden çıkan haberlerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Al Masoud, Diagne ile ilgili "Bu tarz haberler bazı Türk medyasının oyuncuyu Suudi kulüplerine pazarlamak için kullandığı bir yöntem" ifadelerini kullandı.