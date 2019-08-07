Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Takımdaki geleceği merak konusu olan golcü futbolcu Diagne ile ilgili Cimbom'dan sürpriz bir hamle geldi. Daha önce Suudi Arabistan takımlarına satılacağı konuşulan Senegalli futbolcunun yeni adresi netlik kazandı. Sarı-kırmızılılar Diagne'nin lisansını ise yenilemedi. Golcü futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
7 Ağustos 2019 Çarşamba 12:38 Güncelleme: 07.08.2019 13:05
Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'de 22. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Golcü arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Falcao'nun transferi an meselesi.

Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, dün sosyal medyada paylaşılan bir videoda, "Bırakın da Falcao'yu alıp geleyim" sözleri transferin bittiği yönünde yorumlandı.

Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken Diagne'nin geleceği de merak konusuydu.

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Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Diagne'yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan bonuslarla birlikte 13 milyon Euro'ya kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bu transferde zarar etmek istemiyordu.

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