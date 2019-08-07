Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Takımdaki geleceği merak konusu olan golcü futbolcu Diagne ile ilgili Cimbom'dan sürpriz bir hamle geldi. Daha önce Suudi Arabistan takımlarına satılacağı konuşulan Senegalli futbolcunun yeni adresi netlik kazandı. Sarı-kırmızılılar Diagne'nin lisansını ise yenilemedi. Golcü futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

7 Ağustos 2019 Çarşamba 12:38 Güncelleme: 07.08.2019 13:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





