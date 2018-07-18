Dev zarar! Galatasaraydan 34 milyon Euroluk hata - Galeri - Fotomaç
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Dev zarar! Galatasaray'dan 34 milyon Euro'luk 'hata'

    18 Temmuz 2018 Çarşamba, 12:19:47 Güncelleme: 12:22:44
    Dev zarar! Galatasaray'dan 34 milyon Euro'luk 'hata'
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    Dev zarar! Galatasaraydan 34 milyon Euroluk hata

    İşte Galatasaray'da taraftarın Türkiye içinden transfere mesafeli yaklaşmasının sebepleri; 34 milyon euroluk 'hata'

    Dev zarar! Galatasaray'dan 34 milyon Euro'luk 'hata'
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    Dev zarar! Galatasaraydan 34 milyon Euroluk hata

    Galatasaray 2010 yılından bu yana Türkiye içinden yaptığı transferlerde birkaç isim dışında isabet sağlayamadı. Bu isimler içerisinden Galatasaray camiasını ve taraftarını tam anlamıyla memnun eden sadece üç oyuncu oldu; Necati Ateş, Burak Yılmaz, Selçuk İnan. İşte 2010 yılından bu yana Galatasaray'ın önde gelen "iç pazar transfer kabusları"...

    Dev zarar! Galatasaray'dan 34 milyon Euro'luk 'hata'
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    Dev zarar! Galatasaraydan 34 milyon Euroluk hata

    ÇAĞLAR BİRİNCİ - 1.5 MİLYON €

    2010 yılında Denizlispor'dan büyük umutlarla sol bek sorununa çözüm olması için transfer edilen Çağlar, vasat bir performansın üzerine çıkamazken 2 sezon sonra Elazığspor'un yolunu tuttu.

    Dev zarar! Galatasaray'dan 34 milyon Euro'luk 'hata'
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    Dev zarar! Galatasaraydan 34 milyon Euroluk hata

    YEKTA KURTULUŞ - 3.75 MİLYON €

    2010/2011 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan 3.75 milyon euroya transfer edilen Yekta, Galatasaray'da 5 sezon geçirse de bu sürede daha çok yedek kulübesinde oturan bir isim oldu.

    Dev zarar! Galatasaray'dan 34 milyon Euro'luk 'hata'
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    Dev zarar! Galatasaraydan 34 milyon Euroluk hata

    SERCAN YILDIRIM - 3 MİLYON €

    Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ve bir dönem Manchester United ile de adı anılan Sercan'ın bonservisi 5 sene boyunca Galatasaray'da kalsa da golcü oyuncu beklenen performansı gösteremedi. Sercan'ın bonservisi için Galatasaray 2021'de 3 milyon euro ödedi.

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