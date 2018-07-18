Dev zarar! Galatasaraydan 34 milyon Euroluk hata

Galatasaray 2010 yılından bu yana Türkiye içinden yaptığı transferlerde birkaç isim dışında isabet sağlayamadı. Bu isimler içerisinden Galatasaray camiasını ve taraftarını tam anlamıyla memnun eden sadece üç oyuncu oldu; Necati Ateş, Burak Yılmaz, Selçuk İnan. İşte 2010 yılından bu yana Galatasaray'ın önde gelen "iç pazar transfer kabusları"...