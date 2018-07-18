Dev zarar! Galatasaraydan 34 milyon Euroluk hata

Dev zarar! Galatasaray'dan 34 milyon Euro'luk 'hata'
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 12:19:47
Güncelleme: 12:22:44
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Dev zarar! Galatasaray'dan 34 milyon Euro'luk 'hata'
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İşte Galatasaray'da taraftarın Türkiye içinden transfere mesafeli yaklaşmasının sebepleri; 34 milyon euroluk 'hata'
Dev zarar! Galatasaray'dan 34 milyon Euro'luk 'hata'
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Galatasaray 2010 yılından bu yana Türkiye içinden yaptığı transferlerde birkaç isim dışında isabet sağlayamadı. Bu isimler içerisinden Galatasaray camiasını ve taraftarını tam anlamıyla memnun eden sadece üç oyuncu oldu; Necati Ateş, Burak Yılmaz, Selçuk İnan. İşte 2010 yılından bu yana Galatasaray'ın önde gelen "iç pazar transfer kabusları"...
Dev zarar! Galatasaray'dan 34 milyon Euro'luk 'hata'
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ÇAĞLAR BİRİNCİ - 1.5 MİLYON €
2010 yılında Denizlispor'dan büyük umutlarla sol bek sorununa çözüm olması için transfer edilen Çağlar, vasat bir performansın üzerine çıkamazken 2 sezon sonra Elazığspor'un yolunu tuttu.
Dev zarar! Galatasaray'dan 34 milyon Euro'luk 'hata'
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YEKTA KURTULUŞ - 3.75 MİLYON €
2010/2011 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan 3.75 milyon euroya transfer edilen Yekta, Galatasaray'da 5 sezon geçirse de bu sürede daha çok yedek kulübesinde oturan bir isim oldu.
Dev zarar! Galatasaray'dan 34 milyon Euro'luk 'hata'
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SERCAN YILDIRIM - 3 MİLYON €
Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ve bir dönem Manchester United ile de adı anılan Sercan'ın bonservisi 5 sene boyunca Galatasaray'da kalsa da golcü oyuncu beklenen performansı gösteremedi. Sercan'ın bonservisi için Galatasaray 2021'de 3 milyon euro ödedi.