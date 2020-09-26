Galeri Galatasaray Derbi öncesi dikkat çeken detay! Fenerbahçeli Samatta Galatasaraylı Falcao'yu solladı

Derbi öncesi dikkat çeken detay! Fenerbahçeli Samatta Galatasaraylı Falcao'yu solladı

Süper Lig'in 3. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Ligde 2 maçını da kazanan Galatasaray, 1 galibiyet 1 beraberlik alarak 4 puan toplayan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. 27 Eylül Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak mücadelede birçok yıldız isim boy gösterecek. İki takımın yeni yıldızları ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Zorlu müsabaka öncesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte Falcao ve Samatta detayı ve son gelişmeler...