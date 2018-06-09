Denayer'de kiralık krizi! (5 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)

BADOU YUVAYA DÖNÜYOR

Dış transferde Muğdat ve Nagatomo'yu kadrosuna katan, iç transferde ise Donk'la nikah tazeleyen Galatasaray'dan bir hamle daha geldi... Sarı-Kırmızılılar eski yıldızı Badou Ndiaye'yi yeniden kadrosuna katıyor. Cimbom mutlu sona çok yakın...

250 bin Euro zam

Önceki gün İngiltere'ye giden Abdürrahim Albayrak, Ndiaye'yi ikna etti. Geçen sezon 2 milyon 750 bin Euro alan Senegalli, bu kez 3 milyon Euro'ya 'evet' dedi.

Aradaki fark 1 milyon Euro

Şimdi tüm gözler Stoke City ile yapılan görüşmelere çevrildi... İngiliz kulübünün 1 yıllık kiralama karşılığında 3 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın ise son olarak 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

Stoke büyük sıkıntı yaşıyor

Premier Lig'den düşen Stoke City'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ndiaye'yi mutlaka elden çıkarmak istediği belirtiliyor. İki kulübün kısa süre içinde el sıkışmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

İlk tercihi Ada'ydı ama...

Ndiaye kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyordu. Ancak Senegalli, beklediği teklifi alamadı. (Takvim / 5 Temmuz)