Denayer'de kiralık krizi! (5 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)
DENAYER'DE KİRALIK KRİZİ!
Şampiyon kadroyu büyük oranda korumak isteyen teknik direktör Fatih Terim, kiralık sözleşmesi sona eren Jason Denayer'in yeniden alınmasını istemişti. Manchester City kulübü ile temasa geçen Galatasaray'ın şok bir yanıt aldığı ortaya çıktı. 4 sezondur Belçikalı stoperi Celtic, Sunderland ve Galatasaray'a kiralayan İngiliz kulübünün sarı-kırmızılılara "Denayer artık planlarımızda yok. İstiyorsanız bonservisiyle alın" dediği öğrenildi.
UEFA engeli var
UEFA ile imzaladığı 4 yıllık anlaşma nedeniyle fazla bonservis harcaması yapmak istemeyen yönetimin transferi nasıl bitireceği merak konusu.
Kulübüne büyük baskı uyguluyor
Galatasaray'da çok mutlu olduğunu sürekli dile getiren Denayer, Manchester City yönetimine transfer konusunda baskı yapıyor. Ancak İngilizler bu kez kiralamaya hiç sıcak bakmıyor. (Takvim / 5 Temmuz)
BADOU YUVAYA DÖNÜYOR
Dış transferde Muğdat ve Nagatomo'yu kadrosuna katan, iç transferde ise Donk'la nikah tazeleyen Galatasaray'dan bir hamle daha geldi... Sarı-Kırmızılılar eski yıldızı Badou Ndiaye'yi yeniden kadrosuna katıyor. Cimbom mutlu sona çok yakın...
250 bin Euro zam
Önceki gün İngiltere'ye giden Abdürrahim Albayrak, Ndiaye'yi ikna etti. Geçen sezon 2 milyon 750 bin Euro alan Senegalli, bu kez 3 milyon Euro'ya 'evet' dedi.
Aradaki fark 1 milyon Euro
Şimdi tüm gözler Stoke City ile yapılan görüşmelere çevrildi... İngiliz kulübünün 1 yıllık kiralama karşılığında 3 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın ise son olarak 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
Stoke büyük sıkıntı yaşıyor
Premier Lig'den düşen Stoke City'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ndiaye'yi mutlaka elden çıkarmak istediği belirtiliyor. İki kulübün kısa süre içinde el sıkışmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
İlk tercihi Ada'ydı ama...
Ndiaye kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyordu. Ancak Senegalli, beklediği teklifi alamadı. (Takvim / 5 Temmuz)
ORTAYA NURİ GERİYE ÖMER
Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Sözleşmesi biten Donk ile yeniden anlaşan, İnter'den de Nagatomo'nun bonservisini alan Aslan'ın yeni hedefi Nuri Şahin ve Ömer Toprak... Fatih Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan iki futbolcu için temaslar başladı. İmparator, Nuri ve Ömer ile görüşüp ikisini de kadrosunda istediğini iletmişti. Nuri ve Ömer de Fatih Terim'e "Geliriz" yanıtını vermişti. Teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularla yaptığı görüşmenin ardından Galatasaray da iki yıldızın kulübü Borussia Dortmund ile pazarlıklara başladı. Abdurrahim Albayrak, sözleşmesi 2019'da sona erecek NURI Şahin'in bonservisini istediklerini kaydetti. Alman kulübüne 2 milyon euro önerilecek. Borussia Dortmund'da 4. stoper konumuna düşen Ömer pazarlıkları ise kiralık formülü üzerinden yürüyor. Ömer'in Dortmund'la sözleşmesi 2021'de sona eriyor. (Fotomaç / 5 Temmuz)
MARKOVİC ISRARI
Galatasaray'ın eski Fenerbahçeli Lazar Markovic ile ısrarlı şekilde ilgilendiği iddiaları dış basını süslüyor. Liverpool'un sezon başı kampında adı yazılan Sırp yıldız yine gönderilecek. Ada ekibi sözleşmesinde son sezonuna girdiği için 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte göndermeyi düşünüyor.
Anderlecht peşinde
Belçika basınına göre Anderlecht de Sırp Lazar Markovic'i istiyor. 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Anderlecht de kiralık olarak forma giymişti. Haberlerde Anderlecht ile G.Saray'ın Markovic için büyük bir yarış içinde olduğu kaydedildi. İki kulüp de yetenekli oyuncuyu kapmanın peşinde. (Fotomaç / 5 Temmuz)
CHİEVO'YA RET!
Chievo, Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes'i istedi. Serie A kulübü, Norveçli futbolcu için 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ancak Fatih Terim idman ciddiyetini, disiplinini ve performansını beğendiği Linnes'in gidişine onay vermedi. Yönetim de bunun üzerine Chievo'ya "Satmıyoruz" yanıtını iletti. (Fotomaç / 5 Temmuz)