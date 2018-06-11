Denayer elden kaçıyor(11 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

Gomis'e yedek arayan G.Saray'la ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. Il Messagero gazetesi, G.Saray ve Lazio'nun Club Brugge'da oynayan Wesley için teklif yaptığını yazdı.



Okan Kocuk devreye girdi

SEZONU İstanbulspor'da kiralık olarak tamamlayan Okan Kocuk, Galatasaray'da forma giymek için Bursa yönetiminden yardım istedi. Kendisi için 1 milyon euro isteyen yeşil-beyazlı yönetimden anlayış beklediğini iletti. Taffarel ve Muslera ile birlikte çalışmayı çok isteyen 22 yaşındaki eldivenin Bursaspor ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (FOTOMAÇ - 10 Haziran)