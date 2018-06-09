Denayer direniyor! (13 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)

TREZEGUET'YE 2 KATI TEKLİF

Cimbom'da Trezeguet bilmecesi sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim onu kadrosunda görmek istiyor. Bunun için Kasımpaşa'ya Eren Derdiyok veya Tolga Ciğerci'nin takasta kullanılacağı formüller önerildi. Ancak Kasımpaşa 5 milyon euro'da diretti. Bu parayı ödemeye hazır olan Slavia Prag önceki gün Trezeguet'yi şehre getirmişti. Ancak son anda imzalar atılmamıştı. Çek basınına göre transferi Cimbom yatırdı. Kasımpaşa'ya Trezeguet'nin 5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan Slavia Prag, 23 yaşındaki oyuncuya da 1 milyon euro önerdi. Bu rakamın 700'ü garanti para, 300ü ise bonuslar'dı. Çek basınına göre transfer pazarlıklarının sürdüğü anlarda Galatasaray cephesinden, Trezeguet ve menajerine gelen bir telefon işi yatırdı. Aslan'ın Trezeguet'ye 2 milyon euro önermesiyle oyuncu imza atmadı. (Fotomaç / 13 Temmuz)