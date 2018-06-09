Denayer direniyor! (13 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)
'MUTLU SON YAKIN'
Devre arası gittiği Stoke City'den G.Saray'a dönmek isteyen Badou Ndiaye'den müjdeli haber geliyor... Aslan'ın kiralamayı düşündüğü 27 yaşındaki yıldızın menajeri William D'Avilla, Radyospor'a konuştu: "Ndiaye, İngiltere'de kalmayı istiyordu ama bir takımla anlaşamadı. G.Saray taraftarının bekleyişi mutlu bir şekilde sonuçlanır" (Fotomaç / 13 Temmuz)
TREZEGUET'YE 2 KATI TEKLİF
Cimbom'da Trezeguet bilmecesi sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim onu kadrosunda görmek istiyor. Bunun için Kasımpaşa'ya Eren Derdiyok veya Tolga Ciğerci'nin takasta kullanılacağı formüller önerildi. Ancak Kasımpaşa 5 milyon euro'da diretti. Bu parayı ödemeye hazır olan Slavia Prag önceki gün Trezeguet'yi şehre getirmişti. Ancak son anda imzalar atılmamıştı. Çek basınına göre transferi Cimbom yatırdı. Kasımpaşa'ya Trezeguet'nin 5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan Slavia Prag, 23 yaşındaki oyuncuya da 1 milyon euro önerdi. Bu rakamın 700'ü garanti para, 300ü ise bonuslar'dı. Çek basınına göre transfer pazarlıklarının sürdüğü anlarda Galatasaray cephesinden, Trezeguet ve menajerine gelen bir telefon işi yatırdı. Aslan'ın Trezeguet'ye 2 milyon euro önermesiyle oyuncu imza atmadı. (Fotomaç / 13 Temmuz)
HENRY'YE 1.2 MİLYON
Galatasaray'ın son transferi Henry Onyekuru'nun maliyeti açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan bildiride 21 yaşındaki yıldız futbolcu için kulübü Everton'a 800 bin euro kiralama bedeli ödeneceği duyuruldu. Oyuncu da Galatasaray'dan yıllık 1.2 milyon euro alacak. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de galibiyet başı primi 10 bin euro olacak. Türkiye Kupası'nda ise galibiyete 5 bin euro alacak. (Fotomaç / 13 Temmuz)
'SERDAR'I SATMAYIZ'
Inter ile bu sezon Yuto Nagatomo pazarlığı yapan Cimbom bu kulübün Serdar Aziz'i transfer etme isteğini reddetti. İtalyanların 3 milyon euro'luk önerisini beğenmeyen Galatasaray yönetimi "Hayır" cevabı verdi. Serdar Aziz geleceğin takım kaptanı olarak görülüyor. (Fotomaç / 13 Temmuz)