Defansa yeni aday: Diego Reyes! (20 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)
DEFANSA YENİ ADAY
G.Saray'ın, Porto'da forma giyen Meksikalı stoper Diego Reyes'in transferi için Meksikalı oyuncuyla temasa geçtiği ifade edildi. Galatasaray'ın 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği Diego Reyes'e 2 milyon euro da imza parası vermeye hazır olduğu belirtildi. (Fotomaç / 20 Temmuz)
BÜYÜK PLAN: ANDRE SİLVA!
Bafetimbi Gomis gitse de kalsa da mutlaka bir forvet oyucusu transfer etmek isteyen Galatasaray'ın Andre Silva için teklif yaptığı en yetkili ağız tarafından doğrulandı. Corriere Dello Sport gazetesi, "Andre Silva satış listesinde. Fakat isteyen takım Milan'ın 38 milyon euro ödediğini hatırlamalı" haberini yaptı. Bunun üzerine Milan Sportif Direktörü Massimo Mirabelli, Milan TV'de transferlerin değerlendirildiği programda bombayı patlattı. 22 yaşındaki golcüye 38 milyon euro ödediklerini hatırlatan Mirabelli, "Andre için önemli bir yatırım yaptık. Gattuso onu kampta deneyecek. Aksi taktirde kendisini yeniden göstermesi açısından üst düzey bir kulüpte oynamasını istiyoruz" dedi. Bazı görüşmelerinin olduğunu doğrulayan Mirabelli isim de verdi: "Wolverhampton ve Galatasaray'ın teklifleri oldu. Beklemelerini rica ettik." Bu açıklama herkesi heyecanlandırdı. Şimdi Milan'ın yanıtı bekleniyor. (Fotomaç / 20 Temmuz)
CİMBOM'DA DİOUF SESLERİ
Yeni sezonda Gomis'in olasığı bir sakatlığında problem yaşamak istemeyen Galatasaray'da yedek forvet arayışları sürüyor... Son olarak sarı- kırmızılıların Stoke City'de forma giyen Mame Biram Diouf'u gündemine aldığı öğrenildi. Senegalli yıldız geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 6 gole imzasını attı.
?Badou'ya niyet Diouf'a kısmet
Yönetimin Badou Ndiaye konusunda Stoke City ile yaptığı görüşmeler sırasında Diouf'un isminin masaya geldiği öğrenildi... Sarı-kırmızılılar hemen çalışmalara start verdi.
Gol sayısı düşük ama...
30 yaşındaki Senegalli yıldızla ilgili son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Diouf'un son yıllarda gol ve asist sayısının düşük kalması dikkat çekiyor. Ancak Senegalli forvetin çok güçlü bir fiziği var.
Yedek kalırsa sorun olmaz
Ayrıca? Diouf'un Gomis'in arkasında yedek kalması durumunda sıkıntı yaratmayacağı belirtiliyor. Eğer transferin mali durumu uygun olur ve Terim'den de onay gelirse kısa sürede imzalar atılabilir. (Takvim / 20 Temmuz)
YERRY MİNA'DAN SICAK MESAJ
Fatih Terim'in hayran olduğu Yerry Mina için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Barcelona'nın, as takıma girmekte zorlanan Kolombiyalı stoperi en azından bir sezon kiralayıp, performansını yakından takip etme kararı aldığı belirtiliyor. Menajerinin, "Yerry Mina'nın önceliği Barcelona tabii ki... Ancak ayrılacak olursa tercihi, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan üst düzey bir takım olacak. Bu konuda Barcelona ile anlaşmaya vardık" sözlerini kullanması da sarı-kırmızılı takımı umutlandırdı.
?Everton'da işi ne!
Kolombiya efsanelerinden Valderrama, Yerry Mina'ya "Bir orta sıra takımı" olarak nitelediği Everton yerine Galatasaray'a gitmesini tavsiye etmişti. Valderrama yaptığı açıklamada, "Premier Lig çekici ama benim için en prestijli turnuva Şampiyonlar Ligi. Terim'in genç oyuncuları geliştirme konusunda iyi bir karnesi var. Ben Mina'nın yerinde olsaydım, Galatasaray'a giderdim" dedi. (Fotomaç / 20 Temmuz)
CAROLE'UN BİLETİ KESİLDİ
Sevılla ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden Galatasaray'a dönen Lionel Carole, Fatih Terim tarafından İsviçre kampı na götürülmüştü. Buradaki performansına göre geleceğine karar verilecek olan Fransız sol bek yine sınıfta kaldı. Terim'in PSV maçında ilk 11'de görev verdiği Carole yaptığı hatalar ile saç baş yoldurdu. Yönetim tecrübeli sol bekin satılması için hemen gerekli çalışmalara başladı. (Takvim / 20 Temmuz)