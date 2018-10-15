Defansa Kompany forvete Krmencik - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Defansa Kompany forvete Krmencik

    15 Ekim 2018 Pazartesi, 00:34:26 Güncelleme: 00:37:08
    Defansa Kompany forvete Krmencik

    Galatasaray, evrakları yetişmediği için Al Hilal'e transferi ocak ayına kalan Maicon'un ayrılma ihtimaline karşılık hazırlıklarını yapıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Defansa Kompany forvete Krmencik

    Cimbom stoper bölgesini ayağa kaldıracak bir isimle ilgileniyor: Vincent Kompany.

    Defansa Kompany forvete Krmencik

    Manchester City ile 3 şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki Belçikalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

    Defansa Kompany forvete Krmencik

    AYRILIĞIN EŞİĞİNDE
    Manchester ekibinde artık kızağa çekilen ve bu sezon Premier Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece bir maça çıkan Kompany, takımdan ayrılacak.

    Defansa Kompany forvete Krmencik

    Sarı-kırmızılı takımda araya girerek devre arasında bu transferi tamamlamak istiyor.

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