Defansa Kompany forvete Krmencik - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Defansa Kompany forvete Krmencik
15 Ekim 2018 Pazartesi, 00:34:26
Güncelleme: 00:37:08
Galatasaray, evrakları yetişmediği için Al Hilal'e transferi ocak ayına kalan Maicon'un ayrılma ihtimaline karşılık hazırlıklarını yapıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cimbom stoper bölgesini ayağa kaldıracak bir isimle ilgileniyor: Vincent Kompany.
Manchester City ile 3 şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki Belçikalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.
AYRILIĞIN EŞİĞİNDE
Manchester ekibinde artık kızağa çekilen ve bu sezon Premier Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece bir maça çıkan Kompany, takımdan ayrılacak.
Sarı-kırmızılı takımda araya girerek devre arasında bu transferi tamamlamak istiyor.