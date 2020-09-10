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D'Avila yine devrede! Etebo'dan sonra o ismi de önerdi

Galatasaray'ın son yıllarda kadrosuna kattığı birçok futbolcunun menajerliğini yapan William D'Avila, son olarak Etebo'yu sarı-kırmızılı takıma kazandırmıştı. Ünlü menajerin bir oyuncusunu daha Galatasaray'a getirebileceğini Mustafa Cengiz yönetimine ilettiği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

10 Eylül 2020 Perşembe 12:28 Güncelleme: 10.09.2020 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





