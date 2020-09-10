D'Avila yine devrede! Etebo'dan sonra o ismi de önerdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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D'Avila yine devrede! Etebo'dan sonra o ismi de önerdi

Galatasaray'ın son yıllarda kadrosuna kattığı birçok futbolcunun menajerliğini yapan William D'Avila, son olarak Etebo'yu sarı-kırmızılı takıma kazandırmıştı. Ünlü menajerin bir oyuncusunu daha Galatasaray'a getirebileceğini Mustafa Cengiz yönetimine ilettiği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
10 Eylül 2020 Perşembe 12:28 Güncelleme: 10.09.2020 12:28
D'Avila yine devrede! Galatasaray'a o ismi önerdi

Galatasaray'ın yakın dönemde kadrosuna kattığı Onyekuru, Belhanda, Ndiaye ve Ozornwafor gibi oyuncuların menajerliğini yapan, Emre Kılınç'ın da danışmanlığını yürüten menajer William D'Avila, son olarak Etebo'yu sarı-kırmızılı takıma getirmişti.

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D'Avila yine devrede! Galatasaray'a o ismi önerdi

Galatasaray yönetimi, ünlü menajerin tavsiyesi sonrası izlettirdiği Etebo'yu Stoke City'den 1 yıllığına kiralamıştı.

D'Avila yine devrede! Galatasaray'a o ismi önerdi

D'Avila'nın, orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray'a sürpriz bir ismi daha önerdiği öğrenildi.

D'Avila yine devrede! Galatasaray'a o ismi önerdi

Galatasaray yönetimiyle arası bir hayli iyi olan D'Avila, Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen Azor Matusiwa'yı da getirebileceğini yönetime iletti.

D'Avila yine devrede! Galatasaray'a o ismi önerdi

Ünlü menajer, Angola asıllı Hollandalı ön liberonun tam Galatasaray'a göre bir isim olduğunu ifade etti.

D'Avila yine devrede! Galatasaray'a o ismi önerdi

Etebo'ya onay veren Fatih Terim'in, 22 yaşındaki Matusiwa'yı da diğer adaylarından olumlu yanıt gelmezse gündemine almayı düşündüğü belirtildi.

D'Avila yine devrede! Galatasaray'a o ismi önerdi

AZOR MATUSIWA KİMDİR?

28 Nisan 1998 yılında Hollanda'da dünyaya gelen Azor Matusiwa, 2011 yılında başladığı futbolculuk kariyeri boyunca Hollanda'dan dışarı çıkmadı. Genç ön libero, sırasıyla Wasmeer, Aşmere City ve Ajax'ın altyapı takımlarında forma giydikten sonra 2018-19 sezonunun devre arasında Ajax tarafından De Graafschap takımına kiralandı. Burada yarım sezon forma giyen Matusiwa geçtiğimiz yılı ise Groningen takımında geçirdi. Groningen'de geçen sezon 26 resmi maçta görev yapan genç oyuncu, gol veya asist katkısı yapamadı.

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