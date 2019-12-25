Club Brugge'den Galatasaray'a şoke eden Diagne teklifi!
Sezon başında gittiği Club Brugge'de kadro dışı kalan ve tekrar Galatasaray'a dönmesi gündemde olan Mbaye Diagne'de kriz patlak verdi. Belçika ekibi Club Brugge, sarı-kırmızılılar şoke eden bir teklifte bulundu. Galatasaray'da oynamak istediği bilinen Senegalli golcü için sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. İşte Club Brugge-Diagne ve Galatasaray üçgeninde yaşanan son gelişmeler...
CLEMENT İLE SORUNLAR YAŞIYOR
Teklifi geri çeviren sarı-kırmızılılar ise "Diagne'yi size kiraladık ve bize 2 milyon euro daha borcunuz var. Bu paranın tamamını ödemezseniz biz de geri almayız" yanıtını verdi. Club Brugge'de Teknik Direktör Philippe Clement ile sorunlar yaşayan ve kadro dışı bırakılan Diagne için Belçika ekibinin yeni bir değerlendirme yapacağı belirtildi.
Galatasaray'da Rumen golcü Andone'nin ciddi sakatlığı nedeniyle teknik kadronun Diagne'nin dönüşüne sıcak baktığı ve Finansal Fair Play için de bu düşüncenin planları sarsmayacağının düşündüğü kaydedildi. 28 yaşındaki Senegalli golcünün kiralanmasına karşın maaşının Galatasaray tarafından ödenmesi de yine bu transferde belirleyici noktalardan biri oldu.