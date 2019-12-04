GALERİ
Cisse Galatasaray'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
Aytemiz Alanyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı tek idmanla başladı. Antrenman öncesi Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Papiss Cisse'nin isminin Galatasaray ile anılması konusunda açıklamalarda bulundu. Cisse, geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçında yedek kulübesinde yediği kartla cezalı duruma düşmüştü. Golcü futbolcunun Galatasaray karşısında oynamamak için bilerek sarı kart yediği iddia edilmişti. Alanyaspor cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.
4 Aralık 2019 Çarşamba 19:11
GALERİ DEVAM EDİYOR
SÜPER LİG'DE KOLAY MAÇ YOK
Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, tüm maçların zor geçtiğini aktardı. Bulut, kolay bir maçın olmadığını belirterek, "Süper Lig'de kolay kazanılan maç zaten yok. Haftalardır iyi oynayan bir Alanyaspor vardı ama maalesef istediğimiz golleri bulamıyorduk.
DİĞER GALERİLER