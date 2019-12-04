Cisse Galatasaray'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Cisse Galatasaray'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Cisse Galatasaray'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Aytemiz Alanyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı tek idmanla başladı. Antrenman öncesi Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Papiss Cisse'nin isminin Galatasaray ile anılması konusunda açıklamalarda bulundu. Cisse, geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçında yedek kulübesinde yediği kartla cezalı duruma düşmüştü. Golcü futbolcunun Galatasaray karşısında oynamamak için bilerek sarı kart yediği iddia edilmişti. Alanyaspor cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.
4 Aralık 2019 Çarşamba 19:11
Cisse Galatasaray'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'u 5-1'lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 14. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cisse Galatasaray'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut'un yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Juanfran, Lokman ile Papis Cisse katılmadı.

Cisse Galatasaray'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Adanaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı toplu halde koşu yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından dar alanda turnuva yaptı.

Cisse Galatasaray'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

SÜPER LİG'DE KOLAY MAÇ YOK

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, tüm maçların zor geçtiğini aktardı. Bulut, kolay bir maçın olmadığını belirterek, "Süper Lig'de kolay kazanılan maç zaten yok. Haftalardır iyi oynayan bir Alanyaspor vardı ama maalesef istediğimiz golleri bulamıyorduk.

Cisse Galatasaray'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

En son Ankaragücü maçında 5 golü birden bulmamız iyi bir moral oldu. Bunu da kupada devam ettirmemiz bizi daha mutlu etti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN